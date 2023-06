Das erwartet die Besucher in diesem Jahr auf dem Rummel auf dem Werdchen

Von: Tobias Stück

Der Klassiker: Jörg Grünberg besitzt zwei von den rund 50 Break-Dance in ganz Deutschland. Zum Johannisfest-Rummel auf dem Werdchen kommt er besonders gern. „Eschwege spielt in der oberen Liga“, sagt der Schausteller, der auch das Münchener Oktoberfest bespielt. © Tobias Stück

Vier Tage hat der Rummel auf dem Eschweger Werdchen am Johannisfest geöffnet. Bei den Schaustellern ist der Jahrmarkt extrem beliebt. Wir haben uns auf dem Festplatz umgeschaut.

Eschwege – Den Duft von Bratwurst, gebrannten Mandeln und Popcorn, dazu das Wummern von tiefen Bässen, Sirenen und die halligen Stimmen der Rekommandeure muss man sich im Moment noch vorstellen. Wenn man derzeit aber eine Runde über den Festplatz Werdchen dreht, kann man sich genau vorstellen, was ab Freitagnachmittag hier abgehen wird. Vier Tage lang wird der Rummel der Anziehungspunkt für Kinder, Familien und besonders Mutige sein. Wir haben einen ersten Blick darauf geworfen.

Der gute Ruf

Noch sind hier und da ein paar Lücken auf dem großen Rund zu erkennen. 90 Prozent der insgesamt 75 Schausteller sind aber schon da. „Die Letzten treffen heute und morgen ein“, sagt Uwe Gondermann, der das Johannisfest insgesamt und den Festplatz im Besonderen für die Stadt Eschwege organisiert. Die meisten der Verträge hat er bereits zu Jahresbeginn unterzeichnet zurückbekommen. Kleinere Änderungen und größere Probleme hat er noch eine Woche vor dem Fest gelöst. Das Riesenrad neben der Tränenbrücke hat vor einer Woche abgesagt. Die Container, in denen das Fahrgeschäft auf der Reise vom Formel-1-Rennen in Bahrain zurück nach Europa verschifft wurde, hingen am Hafen von Rotterdam fest: keine Chance, rechtzeitig in Eschwege aufzubauen. Die jahrzehntelange Erfahrung, ein gutes Netzwerk und der gute Ruf Eschweges in der Schaustellerszene haben Uwe Gondermann aber weitergeholfen. „Innerhalb von drei Stunden hatte ich ein gleichwertiges Riesenrad verpflichtet“, berichtet er. Auch ein zweiter Anbieter hätte liefern können.

Herzlich willkommen: Organisator Uwe Gondermann und Bürgermeister Alexander Heppe freuen sich über das bunte Treiben auf dem Festplatz. © Stück, Tobias

Der Klassiker

„Eschwege ist schon ‘ne Nummer, die spielen in der oberen Liga der viertägigen Rummelplätze“, sagt Schausteller Jörg Grünberg. Der Schwalmstädter, dessen Firma in München zuhause ist, besitzt zwei von deutschlandweit 50 Break-Dance und ist mit einem der Klassiker in Eschwege vor Ort. 20 Veranstaltungen bestückt er mit dem Break-Dancer pro Jahr, das Oktoberfest ist auch dabei. Fünf Leute braucht er, um das Geschäft zu betreiben. Grünberg und sein Unternehmen sind derzeit Teil einer sechsteiligen Dokumentation von Warner Bros. Aufnahmen für „Die Kirmeskönige“ sollen auch am Wochenende in Eschwege gedreht werden.

Die Highlights

Der Break-Dance ist der Klassiker, der jedes Jahr an der gleichen Stelle steht. An anderen prominenten Punkten wird immer gewechselt. Am Eingang von der Mangelgasse steht in diesem Jahr der Voodoo-Jumper von Hans Otto Schäfer jun. Immer wieder auf und ab katapultiert der schnelle Hüpfer die Gondeln und schafft dadurch den Freifalleffekt für die Insassen ganz ohne Kopfüberfahrt. 2017 war er erstmals auf dem Oktoberfest. Jetlag ist ein Hoch-Rundfahrgeschäft von Mario Weber. Beliebte Fahrgeschäfte wie der Autoscooter „Formel 1“, die Berg- und Talbahn „Starlight“, der „Scirocco“, die Geisterbahn „Scary House“ oder das Kettenkarussell „Wellenflug“. Aufgebaut wird derzeit noch „Jekyll & Hyde“ – ein sogenannter Propeller, bei dem sich ein langer Arm mit ordentlichem Tempo um eine horizontale Achse dreht. Auf 41 Metern erreicht man 125 Stundenkilometer. Schon zwei Mal war es auf dem Hamburger Dom.

Letzte Hand angelegt: Das Kinderfahrgeschäft „Anthony‘s Abenteuer“ könnte schon starten. Offiziell eröffnet der Festplatz aber erst Freitag um 15 Uhr mit dem Familientag. © Stück, Tobias

Die Preise

Nach der Pandemie hatten die Schausteller 2022 eine sehr gute Saison, berichtet Grünberg. In diesem Jahr bereitet die Inflation den Unternehmen Sorgen. Für den Break Dance kostet eine Fahrt beispielsweise weiterhin vier Euro. „Wir sind hier immer noch auf einem Volksfest und das soll für das Volk auch erschwinglich sein“, sagt Grünberg. Der Freitag wurde von 15 bis 21 Uhr zum Familientag ausgerufen. Die Preise sind hier teilweise bis zu 50 Prozent reduziert. Während der Inselparty am Donnerstagabend im Festzelt haben die Fahrgeschäfte auf dem Rummel nicht geöffnet. (Tobias Stück)