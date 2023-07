Eschweger sticht mit Messer auf 22-Jährigen ein

Gruppe traktiert 22-Jährigen mit Schlagstock

Eschwege – Mit einem Messer hat ein 32-Jähriger aus Eschwege unvermittelt auf den Arm und die Hand eines 22-jährigen Eschwegers eingestochen.

Die Tat ereignete sich laut Mitteilung der Polizei am Samstag gegen 22 Uhr am Eschweger Schwanenteich. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die beiden Eschweger mit jeweils mehreren Personen in Gruppen unterwegs, als sie in Streit gerieten. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der 32-Jährige plötzlich das Messer gezogen. Weiterhin sei aus der Gruppe um den 32-Jährigen heraus zusätzlich mit einem Schlagstock auf den 22-Jährigen eingeschlagen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Beteiligten waren stark alkoholisiert.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschwege unter der Telefonnummer 0 56 51/9250 in Verbindung zu setzen. esp

