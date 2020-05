Experten im Kreis: Medienkonsum schadet der Sprachentwicklung

Zwölf Prozent der Erstklässler im Kreis haben Sprachprobleme. Dies geht aus einer Anfrage beim Landkreis hervor.

So waren laut Sprecher Jörg Klinge 97 von 651 Kindern mit Deutsch als Muttersprache bei der Schuleingangsuntersuchung im vergangenen Jahr sprachlich auffällig und/oder deswegen bereits in Behandlung.

Allerdings darf der Begriff „Sprachprobleme“ laut Klinge nicht pauschalisiert werden. So gebe es Artikulationsstörungen, denen eine beeinträchtigte Mundmotorik zugrunde liegt, die durch einen langen Schnullergebrauch entstehen kann. Auch kognitive Defizite führten zu fehlerhafter Sprache im Sinne einer Sprachentwicklungsstörung oder -verzögerung. „Nicht zuletzt ist als Ursache, insbesondere bei fehlendem Wortschatz und/oder Grammatik, auch das fehlende aktive Sprechen und die Beschäftigung mit dem Kind, sowohl zu Hause als auch im Kindergarten, zu nennen.“

Unbehandelt könnten Sprachentwicklungsstörungen laut Klinge multiple Folgen haben, angefangen von Einschränkungen des Denkens und der Intelligenz, über schulische Lerndefizite bis hin zu Auswirkungen auf das Sozialverhalten und die emotionale Entwicklung. Neben entsprechender Behandlung bei tatsächlich vorliegender organischer Ursache sollten im häuslichen Bereich und im Kindergarten eine aktive Beschäftigung mit den Kindern unter Nutzung der Sprache erfolgen. Der Medienkonsum sollte zugunsten von Vorlesen aus Kinderbüchern oder auch Gesellschaftsspielen deutlich eingeschränkt werden.

+ Matthias Röhl leitet die Kita in Walburg. © Tobias Stück

Sprachprobleme bei Kindern hätten in den vergangenen Jahren zugenommen, bestätigt Matthias Röhl, Leiter der Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ in Walburg. Von den 78 Kindern der Kita seien zwischen 5 und 10 Kinder deswegen in Behandlung. Zum einen beschäftigten sich die Kinder verstärkt mit Medien, zum anderen widmeten die Eltern ihnen weniger Zeit – teils, weil aufgrund der Berufstätigkeit beider Elternteile die Zeit fehle, teils aber auch aufgrund fehlenden Interesses. „Daher nehmen die Großeltern eine wichtige Rolle ein: Sie können manche Sachen auffangen“, sagt Röhl. Wichtig sei dabei alles, was in den vergangenen Jahren etwas verloren gegangen sei: Dem Kind viel erzählen, Singen, Fingerspiele und Vorlesen. „In der Kita lesen wir auch vor, aber das Elternhaus muss mitziehen.“

Die Entwicklungsdokumentation werde in einer Kinderakte durch die Erzieher festgehalten, erklärt Röhl. Je nach Bedarf, aber mindestens einmal im Jahr finde ein Gespräch mit den Eltern über die Entwicklung ihres Kindes statt, wo gegebenenfalls auch die Empfehlung ausgesprochen werde, das Kind zum Logopäden zu schicken.

Rubriklistenbild: © dpa