Fahrer von Liegerad verletzt sich bei Alleinunfall in Frieda schwer

Von: Theresa Lippe

Teilen

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zum Einsatz. © dpa

Der Fahrer (60) eines E-Bike Liegerads hat sich bei einem Alleinunfall am Samstagmittag (13. Mai) in Frieda schwer verletzt.

Frieda – Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus Berlin gegen 13.52 Uhr auf dem Radweg neben der Bundesstraße 249 in Fahrtrichtung Wanfried unterwegs. In einer Kurve kam er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Liegerad zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Klinikum nach Eschwege eingeliefert. Am E-Bike entstand kein Schaden, es wurde an mitreisende Angehörige übergeben. tli