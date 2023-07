Fahrlässige Brandstiftung in Datterode

Von: Theresa Lippe

Hecke im Ringgau steht in Flammen © privat

Rund 2.000 Euro Schaden sind im Ringgau durch einen Brand entstanden.

Datterode- Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Hecke von einem eingefriedeten Einfamilienhaus am Finkenweg in Datterode (Gemeinde Ringgau) am Freitag (7. Juli) gegen 23.15 Uhr in Brand. Das teilt die Polizei mit. Das Feuer breitete sich schnell aus und schmorte ein Teil des Dachstuhls an. Ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache konnte bisher nicht festgestellt werden. Schaden: zirka 2.000 Euro. tli