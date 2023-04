Geschäft der Radhändler ist wetterabhängig

Fahrradhändler im Kreis haben wieder viel Angebot im Lager

Von: Evelyn Ludolph

Die Radhändler können ihre Kunden wieder mit einem breiten Angebot locken. (Symbolbild) © Philipp Brandstädter/DPA

Fahrräder waren während der Pandemie sehr beliebt. Bei den Händlern ist die Nachfrage nach ihnen auch weiterhin hoch, wie Händler aus dem Kreis auf Anfrage bestätigen.



„Die Nachfrage zieht gerade wieder an“, sagt Bernd Kummer von Rad-Geber Witzenhausen. Damit ist sie annähernd so groß wie in den Vorjahren. Auch bei Excellent Bikes in Witzenhausen bestätigt Geschäftsführer Jan Ahlers eine hohe Nachfrage, wie auch Andreas Nützler von Fahrradhaus Mangold in Eschwege. Bei Oliver Münzing vom Zweiradhaus Ebert in Eschwege ist es aktuell dagegen etwas ruhiger im Vergleich zu den Pandemiejahren. „Das Wetter hat uns nicht in die Karten gespielt, es war noch zu kalt und regnerisch“, sagt Münzing.



Lieferschwierigkeiten waren ein großes Thema für die Händler in den Pandemiejahren. Hier entspannt sich die Lage gerade. „Wir haben jetzt wieder Auswahl da, nur bei den vollgefederten Mountainbikes ist es noch relativ eng“, berichtet Kummer. Vor allem Trekkingräder hat er viele, denn davon kam kürzlich überraschenderweise eine Lieferung. „Die Händler sagten, bestellt, bestellt, bestellt – wir können eh nicht liefern. Doch jetzt kommen Trekkingräder plötzlich massenweise auf dem Markt“, sagt Kummer und ergänzt: „Früher habe ich im Herbst Räder bestellt, die dann im Frühjahr geliefert wurden. Jetzt dauert es ein Jahr.“



„Wir haben auch während der Pandemie keine Probleme gehabt und wurden von unseren Lieferanten sehr gut und ausgeglichen versorgt“, sagt hingegen Andreas Nützler. Möchte ein Kunde jedoch ein bestimmtes Rad haben, könne es dafür Lieferzeiten geben. Das sei aber auch vor Corona schon vorgekommen.



Oliver Münzing hat das Lager voll, wie viele andere Händler auch. Er rechnet aber deswegen noch nicht mit Schnäppchenangeboten für die Kunden: „Die Händler halten sich noch zurück“, schätzt Münzing.



Dass sich Vergleichen aber schon lohnen kann, bestätigt Jan Ahlers, denn er bietet bis zu 20 Prozent Rabatt auf einige Modelle. „Uns werden aktuell Räder geliefert, mit denen die Hersteller anderthalb Jahre im Rückstand sind“, berichtet Ahlers. Er hatte sie 2021 bestellt für die Geschäftsöffnung im Juni 2022. Damals waren ihm dann aber nur 16 Räder geliefert worden. „Wir haben viele Fahrräder auf Lager, wie viele andere Händler auch“, sagt Jan Ahlers und ergänzt, „deswegen fallen jetzt die Preise.“

Wartezeit für Servicetermin Alle Radhändler bieten für ihre Kunden auch Reparatur und Inspektion der Fahrräder nach Terminvereinbarung an. Dabei kann es zu Wartezeiten kommen. Bei Excellent Bikes muss man aktuell circa zwei Wochen für einen Termin warten, schätzt Inhaber Jan Ahlers. Bei Rad-Geber sind es vier Wochen, wie Bernd Kummer mitteilt. Andreas Nützler vom Fahrradhaus Mangold berichtet von geringen Wartezeiten, was sich aber oft an einen Tag bereits ändere.

Geschäft der Radhändler ist wetterabhängig

Fahrräder sind auch in diesem Frühjahr stark nachgefragt in der Region. Was sich unterscheidet, sind die Kundenwünsche.

„Nach wie vor ist das E-Bike am meisten gefragt“, sagt Andreas Nützler vom Fahrradhaus Mangold in Eschwege. Auch hätten sie eine hohe Nachfrage nach Gravel Bikes – eine Art Rennrad, das sich auch für unwegsameres Gelände eignet – und dem klassischen Mountainbike auch in hochwertiger Ausstattung.

Bei Bernd Kummer vom Rad-Geber Witzenhausen geht ein Mix aus Mountainbikes und Trekkingräder am Besten. „Das ist je nach Saison, im Winter sind vor allem Mountainbikes gefragt, im Frühjahr dann wieder mehr Trekkingräder“, sagt Kummer. „Die Leute kaufen durch die Bank alles“, sagt Oliver Münzing vom Zweiradhaus Ebert. Bei Excellent Bikes Witzenhausen werden vollgefederte E-Mountainbikes am besten verkauft, wie Geschäftsinhaber Jan Ahlers berichtet.

„Die Kunden werden mit dem neusten Modell gelockt. Bei der Beratung stellt sich dann manchmal heraus, dass sie kein super vernetztes Mediasystem brauchen, weil sie einfach nur Radfahren wollen“, erklärt Ahlers. Dann eigne sich auch gut ein Modell aus dem Jahr 2021.

Der Verkauf von Fahrrädern sei ein stark wetterabhängiges Geschäft, meint Jan Ahlers von Excellent Bike, was er aber durch seinen Onlineshop ausgleichen könne. „Wenn es regnet, stöbern die Kunden lieber online. Bei schönen Wetter ist der Laden voll“, berichtet Ahlers. (Evelyn Ludolph)