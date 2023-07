BKK verabschiedet nach über 40 Jahren Verwaltungsratsvorsitzenden Ralf Kirch

Von: Harald Triller

Die BKK hat vier langjährige Verwaltungsratsmitglieder verabschiedet (von links): Josef Florin, Jutta Klein, Bernd Schrader und Stefan Laubach. Alle © Harald Triller

Die BKK verabschiedet nach über 40 Jahren ihren Verwaltungsratsvorsitzenden Ralf Kirch.

Grebendorf – „Als mich Marco Althans und Harald Klement vom Vorstand der Betriebskrankenkasse Werra-Meißner gefragt haben, ob ich mir eine Ehrung seitens des Kreises zum Abschied vom Verwaltungsratsvorsitzenden Ralf Kirch vorstellen kann, war ich frohen Mutes, dass ich diesbezüglich fündig werde“, so die Worte von Landrätin Nicole Rathgeber bei der Feierstunde zu Ehren des Mannes, der über vier Jahrzehnte mit seinem sozialen Gerechtigkeitssinn die BKK-Systeme mitprägte.

Nicole Rathgeber musste es dann aber bei herzlichen Dankesworten für das ehrenamtliche Wirken von Ralf Kirch belassen, da sie selbst nach intensiver Suche nicht fündig wurde, oder besser, nicht fündig werden konnte, alldieweil der 79-Jährige einschließlich des bereits 2004 verliehenen Bundesverdienstkreuzes bereits mit allen denkbaren Auszeichnungen dekoriert wurde.

Aber, so die Landrätin, auch Worte können Auszeichnungen ersetzen: „Sie, sehr geehrter Herr Kirch, haben auf vielen sozialen Ebenen Außergewöhnliches geleistet, hinterlassen nicht nur große Fußstapfen, sondern auch menschliche Gutherzigkeit, die wir sehr vermissen werden, auch, weil auf ihrem ehrenamtlichen Fundament das Gebäude der Demokratie steht.“ BKK-Vorstand Marco Althans und sein Stellvertreter Harald Klement haben sich bei ihren Dankesworten an die Adresse von Ralf Kirch die Bälle geschickt zugespielt, dabei seinen Werdegang im Sinne der BKK aufgezeichnet, aber auch seine privaten Eigenschaften wohldurchdacht mit einbezogen.

Thomas Schönbucher vom BKK-Landesverband Süd ging zunächst auf den langen Weg mit den vielen Verdiensten ein, die sich Ralf Kirch im Landes- und Bundesverband erworben hat, um dann persönlich zu werden: „Auf den Kirch konnten wir uns immer verlassen, die Zusammenarbeit war stets fair, authentisch und vertrauenswürdig.“

Nach über 40 Jahren im BKK-System verabschiedet die BKK den Verwaltungsratsvorsitzenden Ralf Kirch (Dritter von links). Von links: Marco Althans, Nicole Rathgeber, Enrico Pussin, Thomas Schönbucher und Harald Klement. © Triller, Harald

Der 79-Jährige legte immer großen Wert auf das kooperative Zusammenwirken mit den Repräsentanten der Arbeitgeberseite. Da verwunderte es nicht, dass der Vorsitzende der Arbeitgeberseite, Enrico Pussin, sich ebenso verpflichtend bedankte: „Es ist mir eine besondere Ehre einen verdienstvollen Kollegen in den Unruhestand, der es wohl werden wird, zu verabschieden und mich für das vertrauensvolle und konstruktive Miteinander zu bedanken. Sein Bestreben hat die BKK auf den richtigen Weg geführt.“ Und dann war Ralf Kirch selbst an der Reihe: „Ich bedanke mich beim Vorstand, dass er zu meiner Verabschiedung wunschgemäße Gäste eingeladen hat.“ Stellvertretend nannte er Jürgen Germroth, Erhard Niklass, Norbert Sippel und natürlich Ernst-Dieter Mäurer, der von 1984 bis 2014 die Geschicke bei der BKK mitbestimmte.

Bemerkenswert seine Schlussworte, nach dem er zuvor in Form eines Streifzuges durch die 40 Jahre im BKK-System marschiert war: „Es ist mir eine Herzensangelegenheit mich bei meiner vor ein paar Wochen plötzlich verstorbenen Lebensgefährtin Lukarda, die sicherlich gerne an dieser Feierstunde teilgenommen hätte, öffentlich zu bedanken. Mein Dank geht an die Frau, die mich 33 Jahre bei meinen ehrenamtlichen Tätigkeiten begleitet hat, aber auch oft meine Abwesenheit voller Toleranz akzeptierte, viel Verständnis für mein Wirken aufbrachte und mir den nötigen Rückhalt verschaffte.“

Zu Beginn der Feierstunde hat Landrätin Nicole Rathgeber den BKK-Vorstand Marco Althans und Harald Klement bei der Verabschiedung von vier weiteren Verwaltungsratsmitgliedern unterstützt. Urkunden und Präsente gingen an Stefan Laubach, der seit 2005 diesem Gremium angehörte, Jutta Klein, Josef Florin und Bernd Schrader waren seit 2011 dabei. (Harald Triller)