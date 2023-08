Aufruf aus Sontra und Unterstützer ermöglichen Autokauf für kranke Emilia

Von: Eden Sophie Rimbach

Ein „Danke“ an alle Unterstützer: Familie Schmidt (von links) aus Fenja (13), Vater Jörg, Robin (17), Tamino (15), Emilia (10), und Mutter Cindy freut sich über das Auto. Die Spendenaktion gestartet hatte Sabrina Teichmann. © Rimbach

Die Familie Schmidt hat die Zusage für ihr Auto. Nun sagen die Familienmitglieder allen Unterstützern der Spendenaktion herzlich Danke.

Sontra – Kurz nachdem sich Cindy Ströer-Schmidt mit Sabrina Teichmann getroffen hat, ruft sie wieder bei ihr an. „Ich muss dir was sagen“, erklärt Cindy Ströer-Schmidt, steht wenig später mit Tränen in den Augen vor der Freundin der Familie. Doch entgegen Sabrina Teichmanns anfänglicher Angst, dass etwas Schlimmes passiert sei, hat sie gute Neuigkeiten: Familie Schmidt hat die Zusage für ihr Auto.

Die beiden Frauen aus Sontra erinnern sich noch genau an diesen Montag, 10. Juli. Rund vier Monate zuvor hatte Sabrina Teichmann eine Online-Spendenaktion für die sechsköpfige Familie organisiert (wir berichteten). Das alte Auto der Familie war in sehr schlechtem Zustand, versagte Ende Mai auf dem Rückweg vom Kinderarzt komplett. Da Emilia, die jüngste Tochter der Familie, Spina Bifida (deutsch „Spaltwirbel“, umgangssprachlich oft „offener Rücken“) hat, ist die Familie für Fahrten zu Ärzten, zur Physiotherapie, ins Universitätsklinikum Göttingen und täglich zur Schule auf das Auto angewiesen.

Trotz hoher Preise auf dem Gebrauchtwagenmarkt und der Tatsache, dass online nur 3030 von den zum Ziel gesetzten 15.000 Euro zusammengekommen sind, ist die Familie nun in einem gebrauchten Auto unterwegs, in dem alle vier Kinder und Rollstuhl und Rollator der Zehnjährigen Platz finden. Ermöglicht haben das neben den Online-Spenden 10.000 Euro vom Verein VR-Herz und Hand, weitere 1500 Euro von den Eheleuten K.-H. Gunderam-Stiftung und ein Rabatt in Höhe von 500 Euro vom Autohändler.

Die gute Nachricht

Als die Zusage von VR-Herz und Hand kam, stand Mutter Cindy gerade vor der Grundschule und war auf dem Weg zu Emilia. „Da habe ich ihn zweimal gefragt, ob das jetzt wirklich so ist“, erinnert sich die 42-Jährige. Sie hatte den Kontakt zum Verein gesucht, musste die gute Nachricht erst einmal sacken lassen. Damit begann für die Familie die Suche nach einem Auto.

Das sei chaotisch gewesen, die Familie hörte, dass die Preise derart gestiegen seien, dass sie kein passendes Auto finden würde. Nachdem aus dem ersten Kauf nichts wurde, habe bei King Motors in Schlitz-Queck alles problemlos funktioniert. Schon beim Eingang der 10 000 Euro vom Verein kam der Anruf, dass die Familie das Auto abholen könne. Zusätzlich erließ der Händler 500 Euro.

Jetzt sei für die Familie laut Mutter Cindy ein Punkt erreicht, an dem alle sechs sagen: „Wir können mal aufatmen.“ Vier Arzttermine in Göttingen konnte Emilia dank des Autos wahrnehmen. Vorgestern ermöglichte es ihr die Teilnahme an einer Fahrt bei der Kinderbibelwoche. Am Montag beginnt für Emilia, Fenja und Tamino wieder die Schule. Bruder Robin startet in die Ausbildung.

Eine Überraschung für die Vier gab es Ende Juli: Eine Frau war durch die Berichterstattung auf die Familie aufmerksam geworden und suchte telefonischen Kontakt zu Sabrina Teichmann. Da das Geld für das Auto bereits zusammengekommen war, überreichte sie ihr insgesamt 500 Euro für die Sparbücher der Kinder, ohne ihren Namen zu verraten.

Dass so viele Menschen spenden würden, hätte weder Sabrina Teichmann noch die Familie erwartet. „Mich hat’s auch gefreut, dass die Leute so nett waren“, sagt Emilia. Danke sagen möchte die Familie, so Mutter Cindy, vor allem der Praxis für Physiotherapie und den Spendern dort, den Legionären Eschwege, dem Autohändler, Verein und Stiftung und „allen Freunden, Verwandten und Bekannten, die uns unterstützt haben.“