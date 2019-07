Fantasie und Humor würzten Kirmes-Festzug in Kammerbach

Landfrauen in Seenot und Schafe die nicht mähen wollen: Beim Kirmes-Festumzug in Kammerbach gab es am Sonntag viel zu sehen.

Sie befanden sich in schwerem Fahrwasser. Ihr Boot stand kurz vorm Kentern, aber sie haben sich aus eigener Kraft aus der Seenot gerettet und sind jetzt wieder auf Kurs.

Dieses maritime Bild haben Kammerbachs Landfrauen in Szene gesetzt beim Kirmes-Festzug, der am Sonntag gewürzt war mit viel Fantasie und einer gehörigen Portion Humor. Hintergrund: In dem Stadtteil von Bad Sooden-Allendorf stand der Verein im 25. Jahr seines Bestehens kurz vor der Auflösung, weil sich kein neuer Vorstand fand. Den Rettungsanker warfen Marion Spengler und Ulrike Sander, die das Steuer in die Hand nahmen, was auf dem Akkordeon Stefanie Schreiber mit dem Friesenlied quittierte: „Wo die Nordseewellen schlagen an den Strand“.

Das war nur eine der originellen Ideen, welche am Straßenrand neben den Kirmesburschen als Veranstalter auch die zahlreichen Zuschauer mit Beifall honorierten. Die hatten ihren tierischen Spaß an der Herde zweibeiniger Schafe, die plakativ verlangten „Mäh doch selber“ – eine witzige Aufforderung, die sich offenbar an die Stadt richtete, die trotz klammer Kassen die öffentlichen Grünflächen in Schuss halten solle. Verkleidet als Federvieh, reimte eine andere Gruppe, die Stadt lebe von der Sole, Kammerbach hingegen sei die Hühnermetropole.

+ Doppeldeutig: Das „Mäh“ der Schafe war offenkundig eine Aufforderung an die Stadt. © Chris Cortis

Während der Nachwuchs des örtlichen Sportvereins mit seiner Begeisterung fürs Tanzen nicht hinter dem Berg hielt, mobilisierten die Schlepper- und Oldtimerfreunde gleich acht Fahrzeuge von anno dazumal.

Begleitet vom Fanfaren- und Musikzug Frankershausen, grüßten von ihren Festwagen auch Abordnungen aus Hilgershausen und Wahlhausen, ehe sich Akteure und Kirmes-Fans zum fröhlichen Beisammensein bei Live-Musik im Festzelt trafen.