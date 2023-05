Bündnis „Wehretal vereint“ organisiert erstmalig einen Flohmarkt in Hoheneiche

Von: Juliane Preiß

Auf dem Flohmarkt in Hoheneiche kann alles angeboten werden, von Kinderklamotten über Bücher bis hin zum kitschigen Nippes. © Foto: Revierfoto/nh

Hoheneiche – Bei diesem Flohmarkt geht es um mehr als nur ums Feilschen und Verkaufen. Der erste Wehretaler Flohmarkt beim Dorfgemeinschaftshaus Hoheneiche am Samstag, 3. Juni, soll eine Veranstaltung für die Bewohner aller Ortsteile werden.

Neben der Schnäppchenjagd geht es um den Austausch untereinander. Einen Flohmarkt zu organisieren war ein Vorschlag in der Ideensammlung, die das Gemeinwesenprojekt „Wehretal vereint“ aus allen Wehretalern Ortsteilen zusammentrug. „Wir fanden die Idee gleich super und freuen uns, sie jetzt umsetzen zu können“, sagt Carina Stanzel von „Wehretal vereint“.

Verkaufen darf auf dem Flohmarkt jeder; gewerbliche Verkäufer sind nicht zugelassen. Es kann alles angeboten werden, von Kinderklamotten über Bücher bis zum kitschigen Nippes.

Anmelden kann man sich bis zum Sonntag, 28. Mai, per E-Mail an flohmarkt-hoheneiche@gmx.de oder per Telefon: 0157/37 15 72 55. Wer einen Tisch zur Verfügung hat, sollte diesen mitbringen. Bei Bedarf werden Tische vom Organisationsteam bereitgestellt. Der Aufbau kann ab 11 Uhr beginnen, der Flohmarkt startet um 12 Uhr. Bei schlechtem Wetter wird das Ganze ins Dorfgemeinschaftshaus verlegt.

Die Landfrauen Langenhain verpflegen die Flohmarktbesucher mit Kaffee und Kuchen, der Heimatverein schmeißt den Grill an.

Eine Standgebühr verlangt „Wehretal vereint“ nicht. Aber um eine Spende wird gebeten. „Es wäre toll, wenn die Spenden wieder zurück in das Gemeinwesenprojekt fließen könnten, damit wir noch viele Veranstaltungen von Wehretalern für Wehretaler organisieren können“, sagt Carina Stanzel. Bisher wurden mithilfe „Wehretal vereint“ Projekte wie Kinoabende, regelmäßige Dorftreffen oder das Eltern-Kleinkind-Treffen „Eichenkids“ realisiert.

Für „Wehretal vereint“ ist die Familienbildungsstätte Werra-Meißner eine Kooperation mit der Gemeinde Wehretal eingegangen; ihr gemeinsames Projekt wird durch die Gemeinwesenarbeit in Hessen über fünf Jahre gefördert.

Gestartet ist die Initiative im Oktober 2021.