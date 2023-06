Kirchenchor Willershausen lädt ein zum Sommerkonzert mit vielen Gästen

Von: Emily Spanel

„Ein kleines bisschen Glück“: Das versprechen die Mitglieder des Kirchenchores Willershausen ihrem Publikum. © Privat

Willershausen –Denn erneut wird an der Kirche „Unserer lieben Frau“ zu Willershausen gesungen und mit vielen musikalischen Hochkarätern gemeinsam musiziert – und zwar am Samstag, 24. Juni, ab 17 Uhr.

Das Sommerkonzert ist der Höhepunkt der Chor- und Probenarbeit in dem Herleshäuser Ortsteil. Nur im Coronajahr 2020 musste die Abendmusik ausfallen; in den vergangenen beiden Jahren fand das Konzert draußen vor der Kirche statt. „Das gefiel uns so gut, dass wir auch weiterhin, sofern das Wetter es zulässt, draußen singen und musizieren wollen“, sagt Gerhard Buchenau, dem die Leitung des Kirchenchors Willershausen obliegt. „Bei unseren Konzerten werden wir auch immer wieder von ehemaligen Sängern unterstützt, die gerne zurückkommen und mit uns singen.“

In diesem Jahr wird der Kirchenchor von der Gitarrengruppe (Leitung: Barbara Werkmeister), dem Saxofon-Quartett „Blattsalat“, von Leon und Robin Hartig an der Gitarre, der Sängerin Maya Röse, Kirchenmusikdirektorin Susanne Voss (Klavierbegleitung und Orgel) sowie Pfarrer Dietrich Wierczeyko unterstützt. Das Saxofon-Quartett „Blattsalat“ wurde im Übrigen eigens für das Sommerkonzert gegründet. Vier Musiker aus Obersuhl, Frankershausen und Willershausen haben sich zusammengefunden, um gemeinsam in dieser eher seltenen Formation zu musizieren. Susanne Schreiber, Michael Kaufmann, Uwe Eichardt und Gerhard Buchenau erfreuen das Publikum mit beschwingten Melodien aus dem 20. Jahrhundert.

Aus Hessen und Thüringen stammen die Kinder und Jugendlichen (6. bis 8. Schulklasse) der Gitarrengruppe unter der Leitung von Barbara Werkmeister (rechts). © Privat/nh

Seit der Gründung im Jahr 1988 haben viele Sänger ihre Stimmen im Kirchenchor Willershausen klingen lassen. Einige der heutigen Mitglieder sind schon von Beginn an dabei, unter anderem Chorleiter Gerhard Buchenau, der zwar zwischenzeitlich den Dirigentenstab auch mal abgegeben hatte (an Thomas Müller, Boris Hagedorn und Anja Dunkelberg), aber dem Chor als Sänger immer verbunden war. Inzwischen kommen auch einige Sängerinnen aus Orten in der Umgebung zum Singen nach Willershausen, was dem Chor das Fortbestehen sichert. Momentan besteht der Chor aus 18 Sängerinnen und Sängern. Neben klassischer Chorliteratur und geistlichen Liedern werden auch immer wieder Ausflüge in andere Genres unternommen, und auch vor fremdsprachigen Texten haben die Sänger keine Angst. So gestaltet sich das Repertoire vielfältig und es kommt keine Langeweile auf. Projekte mit Pop-Kantor Peter Hamburger und Unterstützung durch Kirchenmusikdirektorin Susanne Voss runden die Probenarbeit ab.

Stimmgewaltig: Sängerin Maya Röse. © privat/nh

Nach jeder Probe sitzen alle noch gemütlich beisammen und auch gemeinsame Feiern dürfen im Jahresverlauf nicht fehlen. „Die Coronajahre haben auch unserem Chor zugesetzt, aber mit viel Engagement und Fantasie haben wir Möglichkeiten gefunden, die Gemeinschaft und den Gesang zu pflegen und konnten sogar neue Sängerinnen dazu gewinnen“, freut sich Gerhard Buchenau. (Emily Hartmann)