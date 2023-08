Felder befahrbar – Landwirte wollen Ernte bald fortsetzen

Von: Stefan Forbert

Die vergangenen zwei Regenwochen verzögern die Getreideernte im Werra-Meißner-Kreis zwar gerade, doch ansonsten hat der tägliche Niederschlag seit Beginn der Sommerferien keine negativen Auswirkungen auf die Feldfrüchte – noch nicht.

Das sagt Uwe Roth, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes und selbst Landwirt. Er ist auch froh über den längeren Regen. Das hätten nicht nur viele Kulturen benötigt, sondern auch der Boden. Und der Wald, merkt er an, „tankt jetzt auch ganz extrem“.

Im Gegensatz beispielsweise zu Wacken, wo Meteorologen zufolge zuletzt 240 Liter Niederschlag auf einem Quadratmeter niedergingen und in manchen Ecken im Südosten Bayerns sogar noch mehr, lag die Wassermenge im Werra-Meißner-Kreis laut Roth bei „gefühlt 70 Millimetern“, also nicht einmal einem Drittel.

Das habe der trockene Boden ohne Probleme aufnehmen können, er habe wie ein Schwamm zunächst alles aufgesaugt und war dann durchgefeuchtet, wie Roth es ausdrückt. Die Felder seien aber für die Ernte recht schnell wieder befahrbar.

Zeit zum Drusch wird es seinen Erläuterungen zufolge nun aber für Sommerweizen und Wintergerste, da sie schon reif sind und das Korn dann weitere Feuchtigkeit nicht mehr aufnimmt. „Die angekündigte Wetteränderung muss nun aber auch kommen“, spricht der Geschäftsführer vielen Bauern aus dem Herzen. Beim Roggen sieht Roth noch am ehesten, dass die Qualität langsam abnimmt, ebenso beim früh gesäte Sommerweizen, beim späten hingegen nicht.

Keine Probleme gibt es nach seinen Worten beim bereits reifen Raps. Die Ölfrucht werde durch den Regen nicht ausgewaschen, einen Qualitätsverlust würden die Landwirte nicht haben. Außerdem trockneten die lichten Bestände auch gut ab.

„Der Raps wird jetzt als erstes geerntet“, sagt Uwe Roth. Anschließend komme der Roggen, dessen Anbau im Werra-Meißner-Kreis allerdings nicht so stark ist, und anschließend der Winterweizen an die Reihe.

Auch Erbsen und Bohnen, die neben Soja und Sonnenblumen, um die die Landwirte ihre Ackerfruchtfolge wegen der häufigeren Trockenheit mittlerweile erweitert haben, litten durch die Witterung der vergangenen zwei Wochen nicht, so Roth. Mais und Zuckerrüben setzen den Niederschlag sogar noch voll in Ertrag um. Und für die Gras- und Heuernte war der viele Regen auch „schön“.

Eine Frage der Backqualität

Wenn beim Getreide das Korn reif ist, setzt der sogenannte enzymatische Prozess ein. Weil sich das Korn, wie Uwe Roth erläutert, auf Vermehren einstellt, will es keimen, um Samen zu erzeugen. Dabei werden die gespeicherten Proteine (Eiweiße) in Zucker umgewandelt. Das mindert aber die Backqualität des Mehls. Denn beim Kneten vernetzen sich die Proteine zum Klebereiweiß Gluten und bilden so ein elastisches, stabiles Teiggerüst.