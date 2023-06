Feuerwehr Rittmannshausen wird wohl abgemeldet werden

Von: Stefanie Salzmann

Die Freiwillige Feuerwehr Rittmanshausen wird voraussichtlich nach 120 Jahren ihres Bestehens aufgelöst werden. Ein klärendes Gespräch soll nun wenigstens noch die Wogen glätten. © Ralf Hirschberger/dpa

Weil die Einsatzabteilung der Feuerwehr Rittmanshausen nötige Qualifikationen vermissen ließ, wurde sie von der Gemeinde abgemeldet. Art und Weise kritisierte die Feuerwehr jetzt.

Grandenborn – Die Entscheidung, die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Rittmannshausen zu schließen und von der Leitstelle abzumelden, ist während der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend auf fraktionsübergreifenden Antrag auf einen späteren Zeitpunkt vertagt worden.

Stattdessen sollen sich die Aktiven der Wehr Rittmannshausen mit dem Gemeindebrandinspektor (GBI) Markus Wieditz, dessen Stellvertreter, dem Gemeindevorstand sowie Bürgermeister Mario Hartmann zu einem klärenden Gespräch treffen. Moderiert vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung Dominik Setale soll über die Zukunft der Feuerwehr des kleinsten Ringgauer Ortsteiles zumindest noch ein klärendes Gespräch geführt werden.

Feuerwehr schreibt offenen Brief

Was war geschehen? Der Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr des Ringgauer Ortsteiles hatte sich unter der Woche mit einem offenen Brief an Bürgermeister und Gemeindevorstand gewandt und sich darin darüber beklagt, wie „frustrierend und erniedrigend“ der Umgang bei der Abwicklung der Einsatzabteilung vonstattengegangen sei.

„Wir können nachvollziehen, dass bei der Knappheit der Gemeindekassen und den ständig steigenden gesetzlichen Anforderungen sowie durch unseren eigenen Versäumnisse dieser Schritt zur Schließung folgerichtig ist. Aber die Art und Weise, wie es kommuniziert worden ist, macht uns sprachlos“, heißt es in dem offenen Brief.

Eine Woche zuvor hatten alle aktiven Einsatzkräfte der Feuerwehr Rittmannshausen einen Brief des Bürgermeisters erhalten, in denen er ihnen mitteilte, dass die Einsatzabteilung mit sofortiger Wirkung aufgelöst wird, sie bis zum gestrigen 2. Juni ihre Ausrüstung abzugeben haben, insofern sie nicht einer anderen Einsatzabteilung im Ringgau beitreten.

Die Gründe für die Auflösung der Rittmannshäuser Wehr

Die Gründe für die Auflösung der Rittmannshäuser Wehr, die eigentlich am Donnerstagabend als Einsatztruppe aus der Feuerwehrsatzung der Gemeinde gestrichen werden sollte, sind vielfältig und nicht ganz neu: Von den 15 Aktiven der Wehr haben nur zehn den notwendigen Grundlehrgang absolviert. Das heißt, dass fünf Mitglieder bei Einsätzen gar nicht berücksichtigt werden können. Benötigt werden aber zwölf Kräfte. Nur ein Kamerad kann eine Ausbildung als Atemschutzträger vorweisen. Und auch bei der erforderlichen Zahl absolvierter Fortbildungen (40 à 45 Minuten pro Jahr) und Übungsstunden stehen bei nicht wenigen nur Nullen. Auch hat der technische Prüfdienst das Gerätehaus moniert und auf Rot gestellt. Das erfordert erhebliche Investitionen, für die die Kommune auf Förderung von Kreis und Land angewiesen ist. Wegen der schlechten personellen Situation sei „die Förderfähigkeit aber nicht gegeben“, heißt es in der Begründung.

Das sagt die Gemeinde Ringgau dazu

Bürgermeister Mario Hartmann hatte sich am Donnerstagabend während der Sitzung der Gemeindevertretung zu den Vorgängen geäußert und sich klar hinter seinen GBI Markus Wieditz, der an diesem Abend nicht anwesend war, gestellt. „Der GBI trägt die Verantwortung und hat entschieden, dass Rittmannshausen bei der Leitstelle abgemeldet wird“, sagt Hartmann. Immer wieder sei die mangelnde Qualifikation der Wehr Rittmannshausen bemängelt worden, die habe stets versprochen, Lehrgänge nachzuholen, passiert sei wenig.

So sieht die Feuerwehr Rittmanshausen den Sachverhalt

Hartmut Walter, Aktiver der Feuerwehr Rittmannshausen, wurde ein Rederecht eingeräumt. Er beklagte vor allem, dass die Feuerwehr Rittmannshausen weder vom Bürgermeister noch vom GBI über die Abmeldung der Einsatzabteilung informiert worden war; dass das Ritmannshäuser Feuerwehrauto aus dem Gerätehaus abgeholt worden war, um es Grandenborn zur Verfügung zu stellen und es auch darüber keine Information gab. Mit einer „zeitlichen Überschneidung“ begründete Hartmann den Vorfall am Donnerstag. Regelrecht abserviert habe sich die Wehr von Gemeindevorstand Stephan Cortis und der Hauptamtsleiterin Manuela Mönkemeyer gefühlt, die statt Bürgermeister und GBI zu einer Versammlung der Aktiven auf Einladung des Bürgermeisters kamen, bei der es weder Tagesordnung noch Anwesenheitsliste gab. Cortis habe nur gefragt, ob die Wehr eine Wehrführung habe, wenn nicht, stehe damit die Entscheidung, dass die Truppe aufgelöst wird. Und auch über die Themen Bereichsfeuerwehr mit Netra und Lüderbach sei nicht offen kommuniziert worden.