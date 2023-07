Nach Auflösung der Wache Rittmanshausen will keiner in andere Wehr wechseln

Feuerwehrleute quittieren Dienst

+ © dpa Das war es erstmal: Von den 15 Einsatzkräften der Feuerwehr Rittmannshausen, die seit Februar von der Leitstelle abgemeldet ist, will keiner zu einer der Nachbarwehren wechseln. © dpa

Feuerwehrleute quittieren den Dienst: Rittmannshausens Feuerwehrgeschichte als aktive Einsatztruppe ist offenbar zu Ende.

Rittmannshausen – Wie Hartmut Walter – seit mehr als 40 Jahren aktiver Feuerwehrmann in dem Ringgauer Ortsteil – bestätigt, wolle keiner der insgesamt 15 Aktiven der Feuerwehr Rittmannshausen in eine andere Wehr wechseln. „Aufgrund der Machart der Abwicklung der Feuerwehr Rittmannshausen ist keiner zu einem Wechsel bereit“, sagte Walter. „Unter der Führung von Bürgermeister Mario Hartmann und dem Gemeindebrandinspektor wird sich dazu auch künftig keiner finden“, so Walter. Sollte dort irgendwann ein Wechsel stattgefunden haben, seien die Rittmanshäuser Feuerwehrleute auch vielleicht wieder bereit, in anderen Wehren aktiv zu werden.

Im Februar dieses Jahres hatte Ringgaus Gemeindebrandinspektor Markus Wieditz die Feuerwehr Rittmannshausen bei der Leitstelle des Werra-Meißner-Kreises abgemeldet – allerdings, sagt Hartmut Walter, – ohne die Feuerwehr darüber zu informieren. Die Gründe dafür waren vielfältig: Von den 15 Aktiven der Wehr haben nur zehn den notwendigen Grundlehrgang absolviert. Das heißt, dass fünf Mitglieder bei Einsätzen gar nicht berücksichtigt werden können. Benötigt werden aber zwölf Kräfte. Nur ein Kamerad kann eine Ausbildung als Atemschutzträger vorweisen. Und auch bei der erforderlichen Zahl absolvierter Fortbildungen (40 à 45 Minuten pro Jahr) und Übungsstunden stehen bei nicht wenigen nur Nullen. Diese Versäumnisse waren trotz vieler Aufforderungen von der Wehr nicht nachgeholt worden.

Im Mai dann hatte Bürgermeister Mario Hartmann veranlasst, dass das Feuerwehrfahrzeug aus Rittmannshausen nach Grandenborn gebracht wurde, wo gerade ein Fahrzeug defekt war. In Rittmannshausen wurde es nicht gebraucht. Auch darüber war die Rittmannshäuser Wehr zunächst nicht informiert worden. Bis Anfang Juni wurden die ehemaligen Einsatzkräfte der Wehr von der Gemeinde aufgefordert, ihre Ausrüstung in der Gemeindeverwaltung abzuliefern. Ein Brandbrief der Rittmannshäuser Feuerwehr, die sich „erniedrigend“ vom Bürgermeister und dem GBI behandelt sah (WR berichtete), war Thema einer Gemeindevertretersitzung. Erst kürzlich gab es noch einmal ein Gespräch zwischen Feuerwehr, Fraktionen, Bürgermeister und GBI. „Wir haben uns als Wehr im Anschluss daran getroffen und sind zu der Entscheidung gekommen, dass erstmal keiner weitermacht“, so Walter.

Nach der Auflösung der Rittmannshäuser Feuerwehr stand das Angebot, bei anderen Ringgauer Ortsteilwehren mitzumachen. „Theoretisch hätten sich dafür die Wehren in Lüderbach und Netra angeboten. Aber auch jeder andere Ringgauer Ortsteil wäre möglich gewesen“, sagt Gemeindebrandinspektor Markus Wieditz. Im Gegensatz zur aktiven Einsatzgruppe besteht der Feuerwehrverein Rittmannshausen zunächst weiter. „Wenn aber kein Nachwuchs mehr nachkommt, weil auch der Anreiz des aktiven Einsatzes fehlt, wird auch der Verein irgendwann einfach sterben“, fürchtet Hartmut Walter. (Stefanie Salzmann)