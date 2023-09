Feuerwehrstützpunktes Reichensachsen: Planungen laufen wieder an

Von: Emily Spanel

In der Vergangenheit wurden bereits Baugrundvorbereitungen für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes Reichensachsen umgesetzt. Unser Archivbild zeigt die Anpassung abschüssigen Geländes. © Stefanie Salzmann

Die Gemeinde Wehretal wird die Planungen für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes in Reichensachsen wieder aufnehmen. Die Ausschreibung startet jetzt neu.

Reichensachsen – Die Gemeindevertretung hat in ihrer jüngsten Sitzung am 11.09.2023 bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen beschlossen, die Planungen für das Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde Wehretal und des Werra-Meißner-Kreises wieder bis zur Ausschreibungsreife gelangen zu lassen. „Mit diesem Beschluss ist es möglich, das Leuchtturmprojekt mit den ersten Gewerken zum Ende des Jahres zur Ausschreibung zu bringen“, sagt Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wie haben sich die Kosten seit dem Ausschreibungsstopp entwickelt?

Im Mai des vergangenen Jahres waren die Ausschreibungen für den Neubau mit sofortiger Wirkung auf Eis gelegt worden. Die damalige Marktsituation mit dramatisch gestiegenen Baukosten hatte das größte Brandschutzprojekt im Werra-Meißner-Kreis torpediert. Nachdem sich die Märkte zumindest für Baumaterialien wieder etwas beruhigen, wurde auch die Kostenfortschreibung für den Neubau aktualisiert: Im März 2023 lagen die geschätzten Kosten für das Projekt bei 8,42 Millionen Euro; im Juni 2023 bei 8,27 Millionen Euro.

Welche Entwicklungen machen Hoffnung?

Eine Tendenz fallender Preise ist erkennbar. „Die Prognose ist: Diese Tendenz wird sich fortsetzen, da erteilte Aufträge abgearbeitet wurden, neue Aufträge für die Firmen rar sind und die Materialpreise aufgrund der geringen Nachfrage sinken“, erläuterte Timo Friedrich den Gemeindevertretern und den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr im Zuschauerbereich.

Was tut sich aktuell auf dem Zinsmarkt?

Die Entwicklung des Zinsmarktes bereitet große Sorgen. Aktuelle Zinssätze für Kommunaldarlehen liegen etwa bei 3,6 Prozent per annum. „Die Finanzierungskosten werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich weiter steigen – auf ein erwartetes Zinsniveau bis zu 4,5 Prozent p.a.“, so der Bürgermeister.

Wird an dem geplanten Standort festgehalten?

Ja. Die Nutzungsdauer wird mit mindestens 60 Jahren angesetzt. Das sei der Beurteilungszeitraum für den Standort – und nicht die Frage, ob die Nordumgehung in acht oder zehn Jahren komme. Weiterhin müssten Erweiterungsmöglichkeiten gegeben sein, und die Standortwahl muss sich an der zukünftigen Infrastruktur im Nutzungszeitraum – A44, Verflechtungsstrecke und Nordumgehung – ausrichten.

Sollen Ortsteilwehren zusammengelegt und in Reichensachsen konzentriert werden?

„Ein klares Nein“, sagt Bürgermeister Timo Friedrich. Solange die Ortsteilwehren einsatzfähig sind, ist eine Zusammenlegung nicht vorgesehen.

Werden die anderen Orte ungerecht behandelt?

Die Feuerwehrgerätehäuser in den Wehretaler Ortsteilen entsprechen zur Zeit den Anforderungen des technischen Prüfdienstes. Reichensachsen weist dagegen erhebliche Mängel auf, die eine Schließung des Standortes zur Folge haben können.

Welche Stellungnahmen geben die Fraktionen ab?

„Es gibt keine Alternative zu einem Neubau“, sagt Fabian Eberhardt, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Er erhoffe sich auch von den anderen Fraktionen ein „starkes Signal“ und ein klares Bekenntnis zur Freiwilligen Feuerwehr. „Die Kosten für den Neubau des Stützpunktes sind nach wie vor unvorstellbar hoch“, erklärte Nadja Hellbach, stellvertretende Vorsitzende der FWG-Fraktion. Entscheidungsträgern wie Bürgern müsse ins Bewusstsein gerufen werden: „Diese Kosten sind nicht einfach so gedeckelt. Alle müssen künftig mit anpacken.“ Ungeachtet dessen gebühre den Einsatzkräften höchster Respekt und die beste Ausstattung für ihren Dienst am Nächsten. Katrin Seyfarth (SPD) bekräftigte, „dass wir uns wirklich auf den Weg machen“ müssten – und mahnte, die Gerätehäuser in Wehretals Ortsteilen nicht zu vergessen. „Auch diese müssen so ausgestattet werden, dass ein risikofreies Arbeiten jederzeit möglich ist.

(Emily Hartmann)