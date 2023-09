Fischsterben am Werratalsee: THW und Feuerwehr führen Sauerstoff zu

Von: Tobias Stück

Teilen

An insgesamt 14 Stellen rund um den Werratalsee wurde das Wasser durch THW und Feuerwehr bewegt. © Fabian Diehl

Bis zum Samstagnachmittag (2.9.2023) waren Angelsportvereine, THW und Feuerwehr im Einsatz, um ein Fischsterben am Werratalsee zu verhindern. Der See wurde mit Sauerstoff versorgt.

Eschwege - Der Angelsportverein Eschwege hatte am Freitagvormittag Alarm geschlagen. „Die Sauerstoffwerte hatten sich innerhalb kürzester Zeit so verschlechtert, dass kaum noch Leben im Werratalsee möglich war“, berichtet der Vorsitzende des Angelsportvereins Eschwege, Alexander Tschirlich, gegenüber unserer Zeitung. Bei der Stadt Eschwege wurde deshalb beantragt, das Technische Hilfswerk (THW) um Unterstützung zu bitten.

Schon seit zwei Wochen beobachten die Gewässerwarte des Angelsportvereins die Verhältnisse am Werratalsee und messen regelmäßig. „Durch den angekündigten Regen hatten wir eigentlich auf Besserung gehofft“, sagt Tschirlich. Das Gegenteil trat ein, so dass am Freitagmorgen gehandelt werden musste, weil erste Fische an der Wasseroberfläche trieben und sich rund um den See ein außergewöhnlicher Gestank entwickelt hatte.

Nach Absprache mit dem Ersten Stadtrat Thomas Große (Eschwege) wurde das THW hinzugezogen. Um 10.37 Uhr ging die Anfrage hier ein, um 11 Uhr trafen sich die Retter mit den der Stadt Eschwege und der Gemeinde Meinhard zur Lagebesprechung am See. Es wurde entschieden, dem See durch Wasserpumpen zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen.

Weil die Pumpen des THW Eschwege nicht ausreichten, wurden die THW-Kollegen aus Melsungen und Wolfhagen hinzugerufen. Außerdem waren die Feuerwehren aus Eschwege, Meinhard und Wanfried im Einsatz, die ihre Tragkraftspritzen umfunktionierten. An insgesamt 14 Stellen rund um den Werratalsee wurde das Wasser anschließend bewegt. „Insgesamt haben wir so 22.000 Liter Wasser pro Minute umgewälzt“, sagt Timo Sippel, Ortsbeauftragter des THW Eschwege. Rund 100 Einsatzkräfte waren zwischen Freitagnachmittag 15 Uhr und Samstagmittag 12 Uhr im Einsatz.

Weil die Pumpen des THW Eschwege nicht ausreichten, wurden die THW-Kollegen aus Melsungen und Wolfhagen hinzugerufen. © THW Eschwege

Am Samstagmittag wurde der Einsatz vorerst beendet, weil sich die Messwerte verbessert hatten. „Besser, aber noch nicht wirklich gut“, sagt Tschirlich. Aus der Vergangenheit wissen die Angelsportvereine aus Eschwege und Schwebda, die sich um den Werratalsee in erster Linie kümmern, dass es in der momentanen Jahreszeit zu Fischsterben kommen kann. „Dieses geballte Fischsterben aktuell ist aber außergewöhnlich“, sagt Tschirlich. Rund 150 Kilogramm toten Fisch haben die Mitglieder der Angelsportvereine bereits eingesammelt. Die Dunkelziffer (Fische, die nicht an die Oberfläche getrieben werden) soll wesentlich höher sein. Die Angelsportvereine in Eschwege und Schwebda gehen von drei bis vier Tonnen toten Tieren aus. In erster Linie habe es Barsche bis zu 20 Zentimeter Länge getroffen. „Sie machen bislang 90 Prozent der toten Fischen aus“, sagt Tschirlich. Außerdem haben sie Brassen und Rotaugen geborgen.

Der Landesfischereiverband nimmt jetzt auch Wasserproben. Die Angelsportvereine belüften im Rahmen ihrer Möglichkeiten den See weiterhin. Ob nochmals großflächig Sauerstoff zugeführt wird, ist momentan noch nicht klar. „Es wäre aus meiner Sicht dringend nötig“, sagt Tschirlich. Die Ursache des Fischsterbens ist indes noch nicht genau geklärt. Auch Verunreinigungen des Sees könnten Auslöser sein. Der Vorsitzende des Eschweger Angelsportvereins hat deswegen bei der Polizei in Eschwege Strafanzeige erlassen. (Tobias Stück)

Wir berichten weiter.