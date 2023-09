Zuschüsse für Bedürftige sind über das Bildungs- und Teilhabepaket möglich

Ob Schulausflüge, Klassenfahrten oder Lernförderung: Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen Kindern und Jugendlichen zugute kommen. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Bedürftige können vielfältige Zuschüsse über das Bildungs- und Teilhabepaket erhalten.

Werra-Meißner – Schulbedarf, Ausflüge, Beförderungskosten und ein warmes Mittagessen. All das kann durch das Bildungs- und Teilhabepaket bezuschusst werden.

Grundsätzlich anspruchsberechtigt sind Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die jünger als 25 Jahre sind und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Im SGB-II-Bereich (Grundsicherung für Arbeitssuchende/Bürgergeld) ist im Werra-Meißner-Kreis von 2018 bis 2021 ein leichter Rückgang bei der Inanspruchnahme ohne Schulbedarf zu verzeichnen, erklärt Anne Stützer vom Werra-Meißner-Kreis auf Anfrage mit. Die Ursachen hierfür sei neben der Corona-Pandemie auch ein Rückgang der anspruchsberechtigten Kinder im SGB-II-Bezug.

Auch Eltern mit Kindern, die im Wohngeldbezug stehen, Kinderzuschlag der Familienkasse oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, können vom Bildungs- und Teilhabepaket profitieren. Den größten Anteil würde die Förderung des Schulbedarfs einnehmen, die mit der Bewilligung von Leistungen, gebunden an die Schuljahre, automatisch ausgezahlt werde. Alle weiteren Leistungen müssten zwar nicht durch einen expliziten Antrag angefordert werden, allerdings sei ein Nachweis der Kostenhöhe nötig.

Dazu zählen etwa Klassenfahrten und Vereinsbeiträge für die Freizeitgestaltung. Um den Eltern die Nachweisführung für die jeweiligen Förderungen zu erleichtern, stellt das Jobcenter auf seiner Internetseite digitale Formulare zum Ausfüllen direkt am Computer zur Verfügung.

So wird der Aufwand zur Nachweisführung weiter reduziert, erklärt Daniela Sander, Geschäftsführerin vom Jobcenter Werra-Meißner. Dass auch Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben bezuschusst werden kann, wüssten viele Eltern nicht.

„Am meisten genutzt wird die finanzielle Hilfe in den Bereichen Mittagsverpflegung und Schulbedarf. Danach folgen Ausflüge und Klassenfahrten sowie die Teilhabe am soziokulturellen Leben“, so Sander weiter.

Während der Corona-Jahre 2020 und 2021 und der damit verbundenen Schulschließungen hat es laut Anne Stützer einen deutlichen Rückgang von mehr als 40 Prozent bei der Inanspruchnahme des Bildungspaketes im Werra-Meißner-Kreis gegeben. Lernförderangebote konnten auch in dieser Zeit digital in Anspruch genommen werden. zu.hna.de/bildungteilhabe

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe unterstützen junge Menschen aus Familien mit niedrigem Einkommen, damit sie gleichberechtigt Angebote in Schule, Kita und Freizeit nutzen können“, heißt es dazu aus der Pressestelle des Werra-Meißner-Kreises. Für uns beantworten die Ansprechpartnerinnen beim Kreis, was möglich ist, wer Leistungen bekommen kann und wie man die Förderung erhält.



Laut Mitteilung erhalten Kinder und Jugendliche aus Familien, die Leistungen des Jobcenters (Bürgergeld), Sozialhilfe, Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, die Leistungen. Aber welche Leistungen gibt es?



. Ausflüge und Klassenfahrten. Wenn die Schule oder die Kindertageseinrichtung eintägige Ausflüge oder mehrtägige Fahrten organisiert, können hierfür die erstandenen Kosten in bestimmter Höhe übernommen werden.



. Schulbedarf. Schülerinnen und Schüler erhalten für die Schulausstattung aktuell zum 1. August 116 Euro und zum 1. Februar weitere 58 Euro. Anschaffungen wie Schulranzen, Taschenrechner, Stifte, Schreibhefte und so weiter sollen dadurch erleichtert werden.



. Schülerbeförderung. Wenn die Fahrtkosten zur Schule für Schüler ab der Oberstufe nicht von Dritten finanziert werden, können die Schülerbeförderungskosten (auch das Schülerticket Hessen) über das Bildungs- und Teilhabepaket erstattet werden.



. Nachhilfe. Wenn die schulischen Angebote nicht ausreichen, um die Lerndefizite zu beheben, kann eine außerschulische ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe) gewährt werden.



. Mittagessen. Bieten die Schule oder die Kindertageseinrichtung ein gemeinsames Mittagessen an, können die Kinder sowie die Schüler ein kostenloses warmes Mittagessen erhalten.



. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten ein Budget von 15 Euro monatlich für Vereins-, Kultur- oder bestimmte Freizeitangebote, um zum Beispiel beim Musikunterricht, beim Sport, bei Spiel und Geselligkeit oder bei Freizeiten mitmachen zu können.



