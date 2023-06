Große Beteiligung erwünscht: Demonstration für Nordumgehung Reichensachsen am 23. Juni

Von: Emily Spanel

Zwischen 14 500 und 16 500 Fahrzeuge durchqueren Reichensachsen an jedem Wochentag: eine unzumutbare Belastung für die Anwohner durch Lärm, Abgase und schier unendlich lange Autoschlangen. © Archivfoto: Carolin Eberth

Reichensachsen – Es ist eine Aktion, die es in dieser Form noch nie zuvor gegeben hat: Um der Forderung nach dem schnellstmöglichen Bau der Nordumgehung Reichensachsen nachdrücklichen und vor allem sichtbaren Ausdruck zu verleihen, wird am Freitag, 23. Juni, ab 15 Uhr eine Demonstration stattfinden – und zwar mitten auf der Landstraße (B 452).

Bis zu 16 500 Fahrzeuge durchqueren den Wehretaler Ortsteil hier Tag für Tag. „Da wir feststellen müssen, dass all unsere verbalen und schriftlichen Bemühungen ohne Wirkung bleiben, haben sich die Gemeindevertretung und die Bürger Wehretals dazu entschlossen, ihre Forderung aktiv durch eine Demonstration zu bekräftigen“, sagt Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich. Es müsse nunmehr alles darangesetzt werden, dass die Nordumgehung Reichensachsen noch vor der Eröffnung des Autobahndreiecks A 4/A 44 fertiggestellt werde.

Die Historie der Nordumgehung ist ebenso frustrierend wie unrühmlich. Seit über 20 Jahren wird geplant, verworfen, versprochen – tatsächlich bewegt worden aber ist nicht ein einziger Stein. In der jüngsten Vergangenheit hat die Gemeindevertretung ein entsprechendes Positionspapier an die politisch Verantwortlichen auf den Weg gebracht (2019). „Am 15. Mai 2023 wurde eine Resolution mit der gleichen Forderung beschlossen, weil sich faktisch nichts bewegt hat“, berichtet Timo Friedrich resigniert. „Mittlerweile wurde uns mitgeteilt, dass das Planfeststellungsverfahren aufgrund vieler Änderungen komplett neu aufgelegt werden soll.“

Verkehrssituation hat sich stark verändert

Demgegenüber hat sich die Verkehrssituation in Reichensachsen in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Nicht nur rollt täglich besagte Anzahl an Autos und Schwerlastfahrzeugen durch den Ortsteil – auch die anhaltende Sperrung der Bundesstraße 27 bei Eltmannshausen verschafft einen Eindruck davon, wie sich der Verkehr entwickeln wird, wenn die Anschlussstelle Wommen der A 44 erst einmal fertiggestellt ist.

Der Demonstrationszug wird am Freitag, 23. Juni, an der Südstraße starten und über die Landstraße ziehen. Endpunkt ist die Gemeindeverwaltung an der Landstraße 70. Dort wird eine Kundgebung stattfinden. Hier soll auch den verantwortlichen Politikern die gemeinsame Protestnote aller Fraktionen der Gemeindevertretung Wehretals übergeben werden („Kein Tag mehr ohne Verkehrslärm! Fahrzeugschlangen durch den ganzen Ort! Täglich Abgase, die krank machen!“).

„Wir laden alle Bürger recht herzlich ein, an dieser Demonstration für den schnellstmöglichen Bau der Nordumgehung Reichensachsen teilzunehmen und die Kundgebung zu besuchen“, wirbt Bürgermeister Timo Friedrich.

Denn: Je mehr Leute mitmachen, desto größer die Aufmerksamkeit. (Von Emily Hartmann)