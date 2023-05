Fragen und Antworten: Nutzhanf-Anbau im Werra-Meißner-Kreis

Von: Marius Gogolla

Teilen

Staatssekretär Oliver Conz (3. von links) vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz besichtigte ein Hanffeld in Wanfried. © Gogolla, Marius

Im Werra-Meißner-Kreis wird Nutzhanf angebaut. Zusammengeschlossen haben sich dazu im Jahr 2018 neun Landwirte. Nun besuchte Umweltstaatssekretär Oliver Conz ein Feld in Wanfried.

Werra-Meißner – Ihr Ziel ist die Etablierung des Nutzhanf-Anbaus in Nordhessen. Die 2018 gegründete Organisatorische Gruppe (OG) Hanfanbauer Werra-Meißner ist ein Zusammenschluss von neun Landwirten aus dem Werra-Meißner-Kreis, die am Mittwoch (17. Mai) von Umweltstaatssekretär Oliver Conz besucht wurde. Er besichtigte ein Hanffeld bei Wanfried. Das Projekt wird unterstützt durch das Förderprogramm EIP Agri (Europäische Innovationspartnerschaften). Zum Thema Nutzhanf beantworten wir einige Fragen.

Wie groß ist eigentlich die Anbaufläche für Hanf mittlerweile im Werra-Meißner-Kreis?

Die Fläche ist etwa 160 Hektar groß. Damit ist es jetzt schon das größte Anbaugebiet in Hessen.

Welche Vorteile hat der Hanfanbau?

Hanf benötigt vergleichsweise wenig Stickstoff, wodurch das Grundwasser weniger belastet wird als bei anderen landwirtschaftlich angebauten Pflanzen. Außerdem benötigt Hanf keine Pflanzenschutzmittel und überlebt Trockenperioden ohne zusätzliche Bewässerung.

Wofür wird der Hanf angebaut?

Der Hanf wird im Zweinutzungs-System verarbeitet. Sowohl das Stroh, also die geernteten und getrockneten Stängel, als auch die Nüsse (Samen) des Hanfs werden zu unterschiedlichen Produkten weiterverarbeitet.

Was kann man denn aus den Nüssen machen?

Aus den Nüssen wird das Hanföl gepresst. Es ist ein kalt gepresstes Öl mit einem nussigen Geschmack. Geeignet ist es für die Zubereitung kalter Speisen. Erhitzt sollte es nicht werden, da so die wertvollen Inhaltsstoffe zerstört werden können. Das Öl enthält einen hohen Anteil an ungesättigten und mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Junge Hanfpflanzen auf einem Feld bei Wanfried. Wenn die Bedingungen passen, können die Pflanzen bis zur Ernte im September bis zu vier Meter hoch werden. © Marius gogolla

Und was passiert mit dem Hanfstoh?

Aus dem Hanfstroh stellen die Hanfanbauer im Landkreis Pellets her. Sie sind besonders saugfähig und können als antibakterielles Einstreu in Ställen verwendet werden. In der Pilzzucht dienen die Pellets als Substrat. Neben der Pellet-Produktion kann aus den Hanffasern Papier, Textilgewebe und Dämmstoff hergestellt werden.

Kann der Hanf als Rauschmittel genutzt werden?

Nein, der Gehalt an THC (Tetrahydrocannabinol), das für die berauschende Wirkung sorgt, ist sehr niedrig. Durch ständige Kontrollen wird sichergestellt, dass der THC-Gehalt den Wert von 0,3 Prozent nicht überschreitet.

Ist der Hanf an das deutsche Klima angepasst?

Ja, Hanf ist eine robuste Pflanze und wächst auch in Deutschland. Ausgesät wird im Frühling, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Die Erntezeit beginnt Mitte bis Ende September.

Darf jeder Nutzhanf anbauen?

In Deutschland darf Nutzhanf nur von landwirtschaftlichen Unternehmen angebaut werden. Privatpersonen dürfen keinen Hanf anbauen. (Marius Gogolla)