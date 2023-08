Freie Fahrt zur Kirmes: Sperrung an Lidokreuzung aufgehoben

Von: Emily Spanel

Beste Stimmung herrschte schon beim Kränzewickeln zum Kirmesauftakt in Vierbach. © JuliA Dilling-Neitzel

Vierbach – Freie Fahrt zur Kirmes: Das Ortsfest im kleinsten Wehretaler Ortsteil ist an diesem Wochenende quasi Pflichtprogramm – und passend dazu ist die Sperrung auf Höhe der Lidokreuzung an der Bundesstraße 27 aufgehoben. Darauf weisen die engagierten Kirmesburschen explizit hin. In diesem Bereich war Mitte August sowohl die Asphaltdecke der Bundesstraße als auch der Landesstraße 3243 in Richtung Vierbach komplett erneuert worden.

Um ausgelassen die Kirmes in Vierbach feiern zu können, muss also niemand weite Umwege in Kauf nehmen – und das Programm kann sich wirklich sehen lassen. Der heutige Samstag etwa beginnt um 10.30 Uhr mit dem Umspielen der Wildecker Musikanten im Ort. Musikwünsche sind hier ausdrücklich erbeten – genau wie eine kleine Spende, für die es im Gegenzug einen Kirmesschnaps gibt. Einlass ins Festzelt ist ab 19 Uhr; ab 21 Uhr folgt der nächste Höhepunkt: Es spielt die ausgezeichnete und weit über die Kreisgrenzen bekannte Band Red. Karten sind an der Abendkasse zu haben.

So einige Überraschungen verspricht der Kirmesgottesdienst am Sonntagmorgen ab 11 Uhr im Festzelt. „Den sollte wirklich niemand verpassen“, wirbt Kirmesbursche Christoph Arend. Die Predigt gestalten wird Pfarrer Janosz König. Im Anschluss ist ein Frühschoppen samt einem gemeinsamen Mittagessen geplant. Um 12.30 Uhr schließt sich das gesellige Zusammensein mit Entertainment im Festzelt am Vierbacher Sportplatz an. (Emily Hartmann)