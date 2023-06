Güterzug und Kran kollidierten: Freispruch nach Zugunglück

Von: Emily Spanel

Werra-Meißner – Mit einem Freispruch endete am Freitag das Verfahren vor dem Amtsgericht Eschwege gegen einen 64-jährigen Mann aus Göttingen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann zunächst zur Last gelegt, für eine folgenschwere Kollision zwischen einem Güterzug und einem Gleisausbesserungsfahrzeug im Januar 2020 am Bahnhof Neu-Eichenberg verantwortlich gewesen zu sein. Herumfliegende Trümmerteile hatten insgesamt zehn Personen teils schwer verletzt; weiterhin war ein hoher Sachschaden an den tonnenschweren Fahrzeugen entstanden.

Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass sich die Tatvorwürfe des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie die fahrlässige Körperverletzung nicht zweifelsfrei bestätigen ließen, erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft und plädierte, ebenso wie Verteidiger Rechtsanwalt Rasmus Kahlen, auf Freispruch. Dem folgte das Gericht mit der Vorsitzenden Strafrichterin Hennemuth.

Nebenklage will Strafe erwirken

Lediglich die Nebenklage (Vertreterin: Rechtsanwältin Marie Laves) hatte eine Strafe im „Ermessen des Gerichts“ beantragt. Als Nebenkläger war ein 30-Jähriger aufgetreten, der am Unfalltag als Kranführer auf der Baustelle tätig gewesen war. Vor dem Beginn der eigentlichen Gleisbauarbeiten hatte er mit dem Ausleger des Krans über ein Gleis geschwenkt, um seine Maschine in die richtige Arbeitsposition zu bringen. Für den Zeitraum des Schwenkens wäre eine Sperrung dieses Gleises zwingend erforderlich gewesen.

Laut Aussage des 30-Jährigen habe ihm der 64-jährige Angeklagte, dem als technisch Berechtigten die Sicherheit der Arbeiten und des Eisenbahnbetriebes oblag, die Freigabe mit den Worten: „Da kommt zwar ein Zug, aber du kannst drehen“, erteilt. Tatsächlich kam es kurz danach trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung zum Zusammenstoß des Güterzuges mit dem Kranausleger. Der Güterzug war mit einer Geschwindigkeit von 88 Stundenkilometern unterwegs.

Der 64-Jährige, der über 45 Jahre – davon 25 Jahre als Baustellenleiter – unfallfrei bei der Deutschen Bahn tätig gewesen ist, widersprach dieser Darstellung vehement. Eine solche Freigabe habe er nie erteilt; tatsächlich sei er kurz vor dem Unfall im Begriff gewesen, mit dem Fahrdienstleiter zu kommunizieren, um eine Sperrung des Gleises zu erwirken. „Eine Sache von vielleicht drei Minuten“, so der 64-Jährige. „Alles andere wäre doch blanker Wahnsinn gewesen.“

Aussage-gegen-Aussage-Konstellation

Aussage gegen Aussage: Das bedeutete in diesem Fall, dass sich der Verdacht gegen den Beschuldigten lediglich auf die Aussage des vermeintlichen Opfers, also des Kranführers, stützte. Drei weitere gehörte Zeugen konnten keinen Ausschlag in die eine oder die andere Richtung bringen. „Tatsächlich wären die Personen austauschbar gewesen, was ihren Platz in diesem Gerichtssaal angeht“, erklärte Verteidiger Rasmus Kahlen. (Von Emily Hartmann)