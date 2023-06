Am Freitagabend ist Stadtfest: An jeder Ecke klingt und duftet es

Johannisfest 2023 in Eschwege

+ © Sagawe/Archiv Die Besucherströme sollen sich am Johannisfest-Freitag über die gesamte Innenstadt verteilen. Darauf hat die Stadt in diesem Jahr zusammen mit Wirten und Händlern hingewirkt. © Sagawe/Archiv

Das Altstadtfest mit acht Bühnen und 45 Ständen beginnt am Freitag um 18 Uhr in der Eschweger Innenstadt. Die Besucher sollen wieder mehr über die Innenstadt verteilt werden.

Eschwege – Darauf hat die Stadt Eschwege zusammen mit den Wirten und Händlern der Innenstadt hingewirkt. Neben einheitlichen Bierpreisen und gemeinsamen Gläsern soll ein ausgewogenes Musikprogramm umgesetzt werden.

Musik

Insgesamt acht Bühnen werden am Freitag zwischen Stadt und Marktkirche bespielt. In Höhe von Woolworth werden The Querbeats für Stimmung sorgen. Mit acht Musikern inklusive Bläsersatz, männlicher und weiblicher Stimme covert Querbeat aus Hamm die Lieblingshits der 80er, 90er und das Beste von heute. An der Ecke Forstgasse/Stad treten Red aus Reichensachsen auf, die auch im Festzelt auf dem Werdchen spielen werden. Vor dem Schuhgeschäft Hitzeroth und der Zille wird ein DJ auflegen. Auf der Marktstraße gibt es auf Höhe des Biotops noch ein zweites Mal Musik: Bluespender. Auf der Engen Gasse spielt Alleinunterhalter Christian Mühlhause. Vor der Touristinfo am Obermarkt werden die Backbeat Junkies aus Thüringen erdige Rockmusik aus verschiedenen Jahrzehnten anbieten. Die Bühne am Marktplatz übernehmen Enjoyband aus der Nähe von Hofgeismar, die an den Wochenenden in der ganzen Republik unterwegs sind. Die Kulturinitiative Jugendzentren Eschwege lässt auf seiner Bühne vor dem Parkhaus am Hospitalplatz gleich mehrere Bands auftreten: die Schülerband der Eschweger Gymnasien (SDEG), Trashkids, Siesta Boys, The Amuse Girls und Lost Jokers.

Kulinarisches

Außer den acht Bühnen werden in der Eschweger Innenstadt 45 Stände aufgebaut, die sich in erster Linie der Kulinarik widmen. Bier und Bratwurst dominieren. Insgesamt 18 Stände für Bier und andere Getränke sind über die Innenstadt verteilt. Dazu kommen Anbieter für Bubble-Tea, Wein und Cocktails. Sieben Anbieter haben sich auf Bratwurst spezialisiert. Dazu gibt es Fischbrötchen, Pizza, Gyros, Baguettes, Asiatisches oder Crêpes.

Pfandsystem

Und noch mehr Einigung haben die Gastronomen in einer gemeinsamen Sitzung vereinbart. Im Sinne der Initiative „Eschwege plastikfrei“ werden keine Einwegmaterialien ausgegeben. An allen Getränkeständen gibt es beispielsweise 0,3-Liter-Gläser, um die sich die Eschweger Klosterbrauerei bemühen wird. Der Bierpreis beim Altstadtfest steht indes auch schon fest und ist überall gültig: Ohne den Ein-Euro-Glaspfand kostet das Bier drei Euro. Ab 18 Uhr geh es los. Auch die Spielmannszüge werden durch die Innenstadt ziehen. (Tobias Stück)