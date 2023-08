Junge Menschen trainieren ETSV-Nachwuchs: „Freude der Kinder bedeutet so viel“

Von: Eden Sophie Rimbach

Teilen

Einsatz für die Akrobatikabteilung zeigen (von links) Fabian Schmidt, Anna-Lea Siebke (hinten) und Michelle Hesse. Für die drei jungen Erwachsenen sind die Reaktionen der Kinder die größte Wertschätzung. © Eden Sophie Rimbach

Vereine, Kirchen und Organisationen: Im Werra-Meißner-Kreis ist an vielen Stellen ehrenamtliches Engagement gefragt. Von der Wertschätzung der Menschen, die es leisten, berichten wir in unserer Serie.

Eschwege – Michelle Hesse, Anna-Lea Siebke und Fabian Schmidt eint eine Eigenschaft: Als junge Menschen engagieren sie sich ehrenamtlich beim Eschweger TSV. Fest steht für sie alle, dass es die Rückmeldung der Kinder ist, die ihnen viel bedeutet.

Die drei betreuen und trainieren den Nachwuchs im ETSV, sind auf verschiedenen Wegen zum Engagement gekommen. Selbst als Kinder eingestiegen sind Anna-Lea Siebke (20) und Michelle Hesse. Die 25-jährige Michelle Hesse hat 2007 mit dem Geräteturnen angefangen, wurde dort von Anja Laun trainiert. 2013 beendete sie ihre sportlich aktive Zeit. Doch schon im Alter von 14 Jahren wurde sie trainerisch aktiv, half zunächst in der Gruppe mit. Als die Akrobatikabteilung vor zwei Jahren von einer Unterabteilung zur eigenständigen wurde, begann das Engagement der jungen Trainerin hier. Für die Eschwegerin ist es die Bindung zum Sport, die auch nach dem eigenen Turnen stark ist und die sie durch ihr Ehrenamt aufrechterhält. Wichtig ist es ihr auch, auf diese Weise Kontakte zu pflegen. „Eigentlich sind es immer die Leute“, sagt sie über das, was ehrenamtliches Engagement im Verein antreibt.

Zweimal jährlich erhalten die Trainer eine Übungsleiterpauschale. Außerdem wurde in der Abteilung ein Zusatzbeitrag eingeführt, der für die Trainer und zur Vorbereitung genutzt wird. Die Eltern zahlen ihn gern, wissen laut Michelle Hesse, dass die Tätigkeit zeitintensiv ist. Diese Würdigungen seien eine Form der Wertschätzung, doch besonders viel bedeutet der 25-Jährigen die Rückmeldung der Kinder und Eltern. Gerade nach Wettkämpfen und Übungserfolgen seien die Kinder sehr dankbar. „Sie sagen es nicht immer, aber man freut sich“, erklärt Michelle Hesse, dass sie den Kindern die Freude oft anmerke.

Süßigkeiten oder einfach ein paar Worte zum Dank

Süßigkeiten oder einfach ein paar Worte zum Dank von den Eltern gibt es eher nach den Wettkämpfen, zum Jahresende, an Geburtstagen oder wenn sich ein Kind aus der Gruppe verabschiedet. Auch der Fortschritt der Kinder ist laut Anna-Lea Siebke etwas, das den Trainern viel bedeutet. Am schönsten sei es, wenn ein Kind etwas nach Wochen des Trainings schafft. „Ich glaube, die größte Wertschätzung ist, wenn die Kids gute Leistungen erbringen“, so die 20-Jährige.

Selbst hat sie im Alter von sechs Jahren angefangen, zehn Jahre später mit der Sportakrobatik aufgehört, da sich kein Trainingspartner im passenden Alter fand. Dafür machte die Oberhönerin ihren Trainerschein für Tanz, Rhythmus und Gymnastik. Jetzt trainiert sie andere in der Abteilung, die Show- und Sportakrobatik anbietet, und von ihrer Mutter Mirjam ins Leben gerufen wurde. Der Grund: Alle drei Töchter der Familie trainierten zum Gründungszeitpunkt selbst.

Als Trainer sei man auch Bezugsperson für die Kinder, was auch Fabian Schmidt seit Beginn seines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) beim ETSV erlebt. Im September 2022 begann das Engagement des 20-Jährigen. Anfangs sei es für ihn schon ein kleines Erfolgserlebnis gewesen, wenn sich die Kinder nach und nach seinen Namen merkten. Ihm bedeutet es viel, zu merken, dass man mit der Zeit zum Trainer und zur Bezugsperson wird. Für ihn ist inzwischen die letzte Woche seines FSJs angebrochen.

Jungen Menschen rät Michelle Hesse beim Thema Ehrenamt: „Auf jeden Fall ausprobieren, würde ich sagen!“ Dann werde man schnell merken, ob man Freude daran hat und es einem liegt.

Von Eden Sophie Rimbach