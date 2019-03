Vater von Flüchtlingsfamilie will Polizei entkommen und stürzt von Dach

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann im Werra-Meißner-Kreis zugezogen. Er war vor Polizeibeamten auf ein Dach geflüchtet - und dann vier Meter in die Tiefe gefallen.

Weil das Bundesamt für Migration die Rückführung einer Flüchtlingsfamilie aus Frieda angeordnet hatte, wollten Beamte in der Nacht auf Mittwoch "Vollzugshilfe für das Regierungspräsidium in Kassel" leisten und die Familie abholen. Die fünfköpfige Familie, die in Meinhard-Frieda in der dortigen Gemeinschaftsunterkunft am Rasenweg wohnt, sollte laut Polizeiangaben am Mittwochmorgen nach Spanien ausgeflogen werden. Um 4.10 Uhr klopften die Polizeibeamten an der Wohnungstür der Familie im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses. Kurz darauf öffnete die 31-jährige Mutter die Tür. Als die Beamten daraufhin in die Wohnung gingen, flüchtete der 32-jährige Vater nach Angaben der Polizei durch das Schlafzimmerfenster auf das Dach des Hauses. Dort kletterte er zum Schornstein, wo er zunächst sitzen blieb.

Weil es auf den feuchten Ziegeln sehr rutschig war, schaffte es der Mann anschließend nicht mehr, in die Wohnung zurückzuklettern. Die Polizisten alarmierten daraufhin die Feuerwehr und den Rettungsdienst.

"Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte versuchte der Vater dann doch zurückzuklettern, kam auf den feuchten Ziegeln jedoch ins Rutschen", berichtet Polizeisprecher Jörg Künstler. Ihm sei es noch gelungen, sich kurz an der Dachrinne festzuhalten, bevor er dann aus etwa vier Metern Höhe auf ein Vordach fiel.

Der 32-Jährige war nach dem Sturz ansprechbar und wurde mit dem Rettungswagen ins Eschweger Krankenhaus gebracht. Laut bisherigen Informationen schwebt der Mann nicht in Lebensgefahr.

Nach dem Stur forderten die Polizeibeamten einen Notfallseelsorger an, der sich um die Frau und die drei Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren kümmert. Die Rückführung Der Familie wurde zunächst ausgesetzt.

