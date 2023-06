Fronleichnams-Volkswandertag: 70 Fürstenhagener auf Tour

Von: Lothar Röß

Wieder Wandertag: Martin Reuter (Ehrenvorsitzender Naturfreunde/von links), Karin Rost (zweite Vorsitzende) und Bürgermeister Dirk Oetzel freuen sich mit Karin Kunert (Heimat-und Wanderverein Hessisch Lichtenau), Dirk Sattmann (CCF) und Harald Möller (TSG) über den gelungenen Neubeginn der Veranstaltung. © Lothar Röß

Fürstenhagen – Ihren traditionellen Volkswandertag an Fronleichnam haben die Fürstenhagener Naturfreunde nach drei Jahren Corona-Pause mit der 46. Auflage am Donnerstag fortgesetzt.

Bei besten Wanderbedingungen waren die Teilnehmer wie gewohnt am Morgen nach der Anmeldung in der Mehrzweckhalle des Lichtenauer Stadtteils von dort zwischen 8 und 10.30 Uhr gestartet. Die Qual der Wahl bei der Entscheidung, welche Strecke angegangen werden soll, hatten die Wanderer diesmal nicht. Aus organisatorischen Gründen hatten sich die Naturfreunde für die abgespeckte Form mit nur einem Rundkurs mit einer Länge von etwa sieben Kilometern entschieden.

Die Tour führte von der Halle an der Schulstraße am Fischbach entlang in Richtung Quentel, wo eine Frühstücksstation mit Ahler Wurscht und Fettenbrot sowie erfrischenden Getränken eingerichtet war. Auf der anderen Seite der Landstraße ging es im Bogen über die Koppe und über den Meißnerblick zum Ziel an der Freilichtbühne „Am Kirschenberg“. In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich das Naturfreundehaus, das Domizil des Veranstalters. Dort gab es in gewohnter Weise eine kräftigende Portion Erbsensuppe, Bratwurst, Kaffee und Kuchen sowie Getränke. Als Schirmherr der Veranstaltung ließ es sich Hessisch Lichtenaus Bürgermeister Dirk Oetzel trotz des knappen Zeitfensters nicht nehmen, unter anderem die Auszeichnung der drei stärksten Teilnehmergruppen mit Warengutscheinen im Wert von 20, 25 und 30 Euro zu übernehmen.

Die Gruppe mit den meisten Teilnehmern stellte der Turn-, Sport- und Gesangverein (TSG) Fürstenhagen, Platz zwei ging an den Heimat- und Wanderverein aus Hessisch Lichtenau, Rang drei belegte der Carneval-Club Fürstenhagen. Die Auszeichnung für die weiteste Anreise erhielt Marie Kaiser aus Nürnberg. Sie hatte den Ausflug mit ihrem Großvater über Fronleichnam nach Fürstenhagen mit der Teilnahme an der Wanderung verbunden.

Mit 70 Wanderern am Start, darunter auch einige Kinder, war Karin Rost, die Zweite Vorsitzende, mit dem Neubeginn nach der vierjährigen Pause zufrieden. Sie ist zuversichtlich, dass sich die traditionelle Fronleichnams-Wanderung in den nächsten Jahren wieder zu einer Veranstaltung mit dreistelligen Teilnehmerzahlen entwickelt.

