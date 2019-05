Projekt Babylotsen startet im Werra-Meißner-Kreis

Zum 1. Juni startet die Geburtsklinik des Klinikums Werra-Meißner in Eschwege in Kooperation mit dem Landkreis das Projekt Babylotsen.

Ein entsprechender Kooperationsvertrag wurde jetzt zwischen Klinikum und Kreis unterzeichnet.Über die sogenannten Babylotsen, die beiden Sozialpädagoginnen Elisabeth Hallmann und Bettina Vaterrot, sollen vor allem Hilfsangebote für psychosozial belastete Mütter und Familien frühestmöglich koordiniert werden. „Damit schließen wir eine Lücke zwischen den Angeboten der ,Frühen Hilfen', die es im Kreis seit 2006 gibt, und der Gesundheitshilfe der Geburtsstation am Klinikum Werra-Meißner“, sagte Heidi Bevern-Kümmel, Leiterin des Fachbereichs Jugend, Familie, Senioren beim Landkreis.

Die beiden Babylotsen werden ab Juni zwei Mal in der Woche Sprechstunden für werdende Mütter beziehungsweise Eltern anbieten, die zeitlich parallel zu den bereits etablierten Hebammen-Sprechstunden der Abteilung Geburtshilfe am Klinikum stattfinden sollen.

Kostenloses Angebot

Die Beratungen der Babylotsen stehen als absolut freiwilliges und vor allem kostenloses Angebot allen Frauen zur Verfügung, die sich am Klinikum in Eschwege zur Entbindung anmelden oder dort entbinden. „Diese sensible Zeit rund um Schwangerschaft und Geburt ist eine gute Möglichkeit, Zugang zu betroffenen Familien zu finden“, sagt die Sozialpädagogin Bettina Vaterrot. Das Angebot sei niedrigschwellig und präventiv.