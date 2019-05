Fünf junge Frauen wollen Kirschenkönigin in Witzenhausen werden

Die ersten kleinen und noch ganz grünen Kirschen hängen am Samstag auf dem Hof Kindervatter in Witzenhausen bereits an den Bäumen, als sich die neuen Kirschenköniginnen-Kandidatinnen erstmals der Öffentlichkeit zeigten.

Die ersten kleinen und noch ganz grünen Kirschen hängen am Samstag auf dem Hof Kindervatter in Witzenhausen bereits an den Bäumen, als sich die neuen Kirschenköniginnen-Kandidatinnen erstmals der Öffentlichkeit zeigten.

Im Beisein des Amtierenden Königshauses präsentierte die Pro Witzenhausen GmbH fünf junge Damen, die künftig die Stadt bei verschiedenen Anlässen in ganz Deutschland repräsentieren möchten. Anne Lambrecht, Dina Kubyshkina, Anna Romanov, Anastasia Bilche (alle aus Witzenhausen) sowie Sophia Mausolf aus Wendershausen bewerben sich um das Amt der Kirschenkönigin. Die aktuelle Kirschenkönigin Lena Schlegel und ihre Prinzessinnen Antonina Salminov, Johanna Bindbeutel, Maria Wettlaufer und Anja Schuster gaben den Anwärterinnen hilfreiche Tipps. „Denkt immer an die Sonnencreme“, sagte Anja Schuster, denn oft werden die Kirschenkönigin und Prinzessinnen im Sommer viel Zeit an der frischen Luft und in der Sonne verbringen. Auch Blasenpflaster, Ersatzhaarspangen und immer eine Flasche im Gepäck, hätten sich im vergangenen Jahr bewährt. „Habt Spaß und genießt die Zeit, haltet zusammen und seit füreinander da“, so der Ratschlag von Prinzessin Maria Wettlaufer.

Noch rund zwei Monate werden Lena Schlegel und ihre Prinzessinnen Zepter und Krone in den Händen halten, dann wird am Wahlabend der Kesperkirmes die neue Königin bekanntgegeben. Die vier weiteren Kandidatinnen werden dann automatisch Prinzessinnen. Die neue Kirschenkönigin wird sowohl von den Witzenhäusern, als auch von einer Jury gewählt. Bis zur Bekanntgabe bei der Kesperkirmes werden die Kandidatinnen eine spannende Zeit mit Wahlkampf und vielen Vorstellungsrunden erleben, und viel über Kirschen und Rhetorik lernen.

Die Steckbriefe der Kandidatinnen lesen Sie morgen in der gedruckten Ausgabe.