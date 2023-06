Programm von Hitzeröder Ortsvorsteher in Afrika erfolgreich

Von: Theresa Lippe

Unterricht: Nicht nur Grundrechenarten werden unterrichtet, sonder nauch, wie richtige Wasserhygiene funktioniert. © Privat

Ein vom DFB ausgezeichnetes Programm des Hitzeröder Ortsvorstehers wird von seinem Kumpel in Afrika erfolgreich umgesetzt.

Hitzerode – 7192,75 Kilometer Luftlinie trennen die Orte Hitzerode und Kawama. Das eine ist ein 300-Seelen-Dorf in der Gemeinde Berkatal, das andere ein Stadtteil von Sambias drittgrößter Stadt Ndola (südliches Afrika) mit rund 625 000 Einwohnern. Was die beiden Orte, die unterschiedlicher kaum sein könnten, verbindet? Ein vom Deutschen Fußballbund (DFB) ausgezeichnetes Förderprogramm, welches aus der Feder des Hitzeröder Ortsvorstehers Jörg Siegele stammt.

Das Konzept

Siegele ist passionierter Fußballtrainer. Doch immer wieder blieben Kinder vom Training fern, da nicht mehr genug Zeit für Hausaufgaben, Lernen oder Nachhilfe blieb. „Das war ein echtes Problem. Heute haben die Kinder einfach deutlich länger Schule als ich damals.“

Das Problem ging Siegele an – erfolgreich. Vor rund zehn Jahren schrieb er, damals noch im Landkreis Göttingen lebend, ein Konzept, was Sport und Bildung verbindet: „Sport und Bildung Hand in Hand“. Ausgezeichnet wurde er dafür im Jahr 2015 vom DFB mit der Sepp-Herberger-Urkunde. Siegele: „Wer regelmäßig zum Training erscheint, bekommt kostenlose Nachhilfe, kriegt Hilfe beim Lernen auf dem Weg zu Auswärtsspielen und so weiter.“ Viele Vereine haben Siegeles Konzept inzwischen übernommen und für sich angepasst.

Sambia

Seit November 2022 bietet Ulli Ringleb „Sport und Bildung Hand in Hand“ nun auch im afrikanischen Sambia an. Doch wie kam es dazu? Ringleb, der gebürtig aus Witzenhausen stammt und aktuell in Hitzerode gemeldet ist, ist mit Siegele befreundet. Ringlebs Ehefrau Stella stammt aus Ndola und als ihre gemeinsame Tochter zwei Jahre alt war, zog das Paar zurück in Stellas Heimat. Der Witzenhäuser ist drei Jahre in Elternzeit. Gemeinsam hat das Ehepaar die Siftung „Aktza Genesis Zambia“ gegründet. Ihr Ziel: das Leben für junge Menschen in Sambia besser machen. An ihrem Angebot nehmen Kinder ab zwei oder drei Jahren teil, die ältesten Teilnehmer sind 20.

Fußball

„Die Kinder und Jugendlichen hier sind verrückt nach Fußball“, berichtet Ringleb, der selbst eine B-Lizenz als Trainer hat. Das macht sich das Paar zunutze. Wer zum Fußballtraining kommt, wird kostenlos unterrichtet. „In Sambia gibt es ein paar wenige kostenlose Schulen, die Primärschulen kosten rund 160 Euro pro Quartal. Das ist für die meisten Eltern unbezahlbar, die in der Regel mit nur 100 Euro im Monat die komplette Familie durchbringen müssen“, berichtet Ringleb.

Ulli Ringleb Stiftungsgründer © Lippe, Theresa

Geplant ist, das Angebot im Ortsteil Kawama erfolgreich umzusetzen und anschließend weiter in Ndola und späer ganz Sambia zu etablieren. Dazu wollen Ulli und Stella Ringleb in Kawama den Sportplatz ausbauen und ein Vereinsheim errichten, in dem auch zwei oder drei Klassenräume eingerichtet werden. Ringleb: „Und ganz wichtig – sanitäre Anlagen mit fließend Wasser. Das haben die Kinder, die bei uns mitmachen, zu Hause einfach nicht.“

Bildung

Anders als in Deutschland, wird nicht etwa Nachhilfe angeboten, sondern die Grundlagen unterrichtet: „In Mathe lernen die Kinder und Jugendlichen die Grundrechenarten, Prozentrechnung – eben was sie für ihr Leben in Sambia brauchen.“ Außerdem wird Englisch unterrichtet, die Amtssprache. Stochastik oder Ähnliches müsse bei ihnen niemand lernen. „Die Kinder werden oft von ihren Eltern mit Geld zum Markt geschickt, um einzukaufen.

Sie sollen am Ende auch mit dem Wechselgeld nach Hause gehen, was ihnen zusteht“, so Ringleb. Häufig würden die Kinder einfach das komplette, eh schon knappe Geld abgeben und wüssten nicht, dass ihnen noch ein Teil davon zusteht. Doch der Fokus liegt nicht nur auf der Schulbildung.

Wasser

Ringleb: „Mit unserer Organisation Aktza Genesis Zambia wollen wir uns auch vor allem für sauberes Wasser in Sambia einsetzen.“ Seine Frau Stella arbeitet seit fast 20 Jahren in der Branche, kennt sich gut mit den Themen Wasserreinigung, Brunnenbau, Trinkwasserbeschaffung und Wasserhygiene aus. „Die Menschen hier lernen, wie sie an sauberes Trinkwasser kommen, wie mit dreckigem Abwasser umzugehen ist und so weiter“ so Ringleb.

Spenden

„Aktuell zahle ich alles aus eigener Tasche“, so Ringleb. Das sei auf Dauer natürlich nicht machbar. Es mangele an den einfachsten Dingen: Schulmaterial, Hygieneartikel, Fußballzubehör. Geld spenden sei nach Sambia nicht ganz einfach. Deshalb sei es besser, wenn Helfer die benötigten Utensilien in einem 20-Kilo-Paket zusammenpacken. „Der Versand kostet 102 Euro. Wenn also einer den Inhalt und einer den Versand sponsert, ist das eine tolle Hilfe, die am Ende auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird.“ (Theresa Lippe)

Kontakt: WhatsApp +49 1 71/8 08 46 23, E-Mail: ulli@aktzagenesiszambia.com aktzagenesiszambia.com

