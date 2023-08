Fußgängerin angefahren und lebensgefährlich verletzt

Von: Theresa Lippe

Teilen

Mit dem Rettungshubschrauber musste eine 36-Jährige aus Göttingen ins Krankenhaus gebraucht werden. Bei einem Unfall auf der Niederhoner Straße in Eschwege erlitt sie lebensgefährliche Verletzungen. © fabian diehl

Lebensgefährlich verletzt worden ist eine 36-järhige Frau aus Göttingen am Sonntagabend bei einem Unfall in Eschwege. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Eschwege – Wie die Polizei mitteilt, hat eine 60-jährige Autofahrerin aus Neu-Eichenberg kurz vor 20 Uhr mit ihrem Auto die Fußgängerin aus Göttingen erfasst, die in Eschwege vom Stadtbahnhof kommend den Fußgängerüberweg in Richtung einer Bäckerei überquerte. Die Autofahrerin war vom Kreisverkehr kommend in die Niederhoner Straße stadtauswärts eingefahren und hatte die Frau laut Unfallbericht aufgrund der blendenden Sonne offenbar übersehen.

Die 36-Jährige wurde dann auf der Motorhaube des Autos einige Meter mitgenommen, ehe die 60-Jährige ihr Fahrzeug zum Stillstand bringen konnte. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen der 60-Jährigen sichergestellt und für die Unfallermittlungen zudem ein Gutachter hinzugezogen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. (Theresa Lippe)