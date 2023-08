Reichensachsen: Verkehrsberuhigung an Langenhainer Straße scheitert an strengen Regularien

Von: Emily Spanel

Die Kreisstraße 7 „Langenhainer Straße“ in Reichensachsen ist gut ausgebaut und verleitet zu höheren Geschwindigkeiten. Die Zahl der Fußgänger, die sie queren müssen, steigt durch Zuzug in die Neubaugebiete an. © Emily Hartmann

Eine Verkehrsberuhigung an der Langenhainer Straße in Reichensachsen wird es nicht geben.

Reichensachsen – Sowohl die Möglichkeit einer Tempo-30-Zone als auch die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs, der für eine Entschärfung oft brenzliger Verkehrssituationen im Bereich des Neubaugebietes „Beim Tannenbaum“ hätte sorgen können, sind vom Tisch. „Bitter“, sagt Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich resigniert.

Trotz vielfacher An- und Nachfragen sowie Schreiben, die Aktenmeter füllen, trotz Vor-Ort-Terminen mit Akteuren von Werra-Meißner-Kreis, Hessen Mobil und der Polizei, ja sogar einer erneuten Verkehrszählung im März ist das Ansinnen an den strengen Regularien des Hessischen Ministeriums für Verkehr gescheitert. „Offensichtlich gibt es da auch keinerlei Ermessensspielraum“, ärgert sich der Bürgermeister, der die punktgenaue Argumentation für den Standort Langenhainer Straße nicht angemessen berücksichtigt sieht.

Gute Gründe für Verkehrsberuhigung

Denn: Seit der letzten Erhebung des Fußgänger- und Radverkehrs 2019 sind vier Jahre vergangen. Mittlerweile sind sowohl die Grundstücke des Neubaugebiets „Beim Tannenbaum“ als auch „Leimbach III“ auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Großteil verkauft und auch bebaut. „Die Zahl der Menschen, welche die Kreisstraße 7 hier queren, wird also selbstverständlich zunehmen“, sagt Timo Friedrich. Insbesondere Familien mit Kindern, welche die Spielplätze in der Verlängerung der Friedrich-Ebert-Straße besuchen möchten, sind gezwungen, die Langenhainer Straße fußläufig zu überqueren. Gleiches gilt für die Grundschüler, die zur Kleeblattschule laufen wollen. Und: Die Bewohner des Werner-Seeger-Hauses, einer Einrichtung der Werkstatt für Behinderte Eschwege, müssen zum Erreichen der Paul-Moor-Schule ebenfalls die viel befahrene Straße passieren.

An welchen Stellen in Hessen Fußgängerüberwege eingerichtet werden dürfen, ist an den Erlass des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung gebunden. Demnach ist eine Einrichtung erst ab einer Fußgängerzahl von 50 in der Spitzenstunde bei gleichzeitig 200 Fahrzeugen pro Stunde möglich. Die auf einen Antrag hin erfolgte Verkehrsdatenerhebung im März 2023 in Reichensachsen ergab in der Spitzenstunde lediglich neun Fußgänger bei unter 200 Fahrzeugen die Stunde. „Damit werden die verbindlich festgelegten Einsatzgrenzen nicht erreicht, sodass die begehrte Anordnung nicht erfolgen kann“, heißt es dazu aus dem Werra-Meißner-Kreis.

Eine Tempo-30-Zone indes, die von den Anwohnern gern gesehen würde, darf ebenfalls nicht eingerichtet werden: „Eine Tempo-30-Zonen-Anordnung darf sich nicht auf Straßen überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) noch auf Vorfahrtsstraßen erstrecken“.

