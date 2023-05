FWG mit Torben Weber erstmals in Wanfrieder Magistrat

Von: Theresa Lippe

Torben Weber ist in Wanfried der erste Stadtrat aus den Reihen der FWG. © Privat

Torben Weber rückt dank Listenverbindung mit den Linken nach

Wanfried – Erstmals sitzt im Wanfrieder Magistrat ein Mitglied der FWG-Fraktion. Torben Weber ist für die Restdauer der Wahlzeit als Ehrenbeamter auf Zeit nachgerückt. Er tritt damit die Nachfolge von Franz Scholtysik (Die Linke) an. Dessen Rücktritt hatte der Stadtverordnetenvorsteher Klaus Kremmer bei der jüngsten Parlamentssitzung bekannt gegeben.

Listenverbindung

„Bei der Wahl im Jahr 2021 hatten die Fraktionen Die Linke und Die Freien Wähler mit einer Listenverbindung einen Sitz im Magistrat bekommen“, erklärt Bürgermeister Wilhelm Gebhard. Der Sitz sollte geteilt werden: Zwei Jahre sollte ihn die Linke besetzen, drei Jahre die FWG. Dieser Wechsel wurde bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung nun durchgeführt.

Die Sitze in der Stadtverordnetenversammlung und im Magistrat wurden nach Stärkeverhältnis verteilt. FWG (12,6 Prozent) und Die Linke (5,5 Prozent) erreichen zusammen rund 18 Prozent. „Wäre ich nicht nachgerückt, hätten wir den Sitz an die SPD verloren“, erklärt Weber auf Anfrage.

Das Vorgehen ist rechtlich einwandfrei und wird vielerorts häufig praktiziert. Der gemeinsame Wahlvorschlag der FWG und der Linken sorgte damals für Überraschung, aber auch Unmut im Parlament, denn er wurde nur wenige Minuten vor der konstituierenden Sitzung eingereicht. Durch den Zusammenschluss wurde Kristin Siemon (SPD) aus dem Amt gedrängt, die ohne die Listenverbindung ausreichend Stimmen gehabt hätte.

Magistrat

Der Magistrat ist die Exekutive der Stadtverwaltung und dafür zuständig, Beschlüsse auf kommunaler Ebene umzusetzen. Er erstellt keine Gesetze, sondern ist dafür zuständig, die von den Stadtverordneten gefassten Beschlüsse in die Praxis umzusetzen. Der Wanfrieder Stadtrat hat also die ausführende Kompetenz.

Die Wahl der Stadträte erfolgt in freier, gleicher, unmittelbarer, allgemeiner und geheimer Wahl durch die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt. Der Bürgermeister – in Wanfried also Wilhelm Gebhard – ist der Vorsitzende des Stadtrats. Er arbeitet eng mit den verschiedenen Ausschüssen zusammen. In Wanfried hat ein Stadtrat den Status eines Ehrenbeamten, ihm werden von Bürgermeister Gebhard als Dezernent Teile der Stadtverwaltung eigenverantwortlich unterstellt.

Als Vertreter des Bürgermeisters gibt es den „Ersten Stadtrat“, diese Position wird in Wanfried von Dr. Gotthard Eickhoff (CDU) besetzt. Neben Gebhard als Bürgermeister und Eickhoff als Vertreter sitzen im Wanfrieder Parlament sechs weitere Stadträte – alles Männer. CDU: drei, SPD: zwei, und mit Torben Weber nun erstmals ein Mitglied der FWG.

Zur Person

Torben Weber, der neue Stadtrat, 50 Jahre alt und lebt seit 2018 mit seiner Frau in Wanfried. Gebürtig stammt er aus Michelstadt und hat zwei erwachsene Kinder. Seine Eltern kommen aus dem Werra-Meißner-Kreis. Weber arbeitet als Betriebsleiter einer Firma bei Eisenach. Er ist im Vorstand des Gewerbevereins „Wanfried Handel(t)“ und Vorsitzender des Schützenvereins Aue. (Theresa Lippe)