Gartenkonzert mit Regenbogen: Viele lauschten dem Ensemble 1684

Von: Lothar Röß

Ließen sich auch von einer halbstündigen Unterbrechung durch Regen nicht abschrecken: Viele Zuschauer waren am Abend nach Hausen gekommen. © Lothar Röß

Mehr als 100 Besucher kamen zum Hausener Gartenkonzert mit Ensemble 1684 und dem Hausener Küchenchor - und ließen sich auch von dem kurzen Schauer nicht abschrecken.

Hausen – So eindrucksvoll sich der Regenbogen am Samstagabend auch über den Hohen Meißner spannte, für sein drittes Hausener Gartenkonzert in diesem Jahr hätten der Verein Kultur am Meißner als Veranstalter wie die Künstler des Leipziger Ensembles 1684 und des Hausener Küchenchors als auch die weit über 100 Besucher auf das atmosphärisch-optische Phänomen gern verzichtet. Verständlich, denn dazu kommt es nur, wenn die Sonne in einen Regenschauer scheint, und der unterbrach das Programm für etwa eine halbe Stunde.

Begeisterte das Publikum: Der gemeinsame Auftritt von Ensemble 1684 und dem Hausener Küchenchor. © Lothar Röß

Als hätte es Hausherr Markus Antler geahnt, dass das Wetter der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen würde. So zog er die Begrüßung einige Minuten vor und drückte mächtig aufs Tempo, denn der Blick zum Himmel versprach nichts Gutes. Für ein paar Informationen reichte es dennoch und so verriet Antler, dass er das Ensemble 1684 vor neun Jahren zusammen mit Gregor Meyer in Leipzig gegründet hat. Beide sind Teil der 14-köpfigen Besetzung, Meyer als künstlerischer Leiter auf der Continuo-Orgel, Antler als Sänger, für den der Auftritt in der vertrauten Atmosphäre des Gartens einem Heimspiel gleich kam.

Ihm ist es zudem zu verdanken, dass unter den Hausener Obstbäumen ausschließlich Werke von Johann Rosenmüller (1617 - 1684) aufgeführt wurden, denn als Dramaturg und Kulturwissenschaftler widmet sich Antler der Erforschung, Pflege und Verbreitung der Kompositionen des barocken Musikers. Auch wenn der kaum bekannt sei, so Antler, beeinflusse er als Urheber des Refrains die Musik bis in die heutige Zeit. Mit dem Werk „Fürchte Dich nicht“ war das Leipziger Ensemble in das barockmusikalische Programm gestartet, stimmlich begleitet vom Hausener Küchenchor, der sich den vergangenen acht Wochen akribisch auf den Auftritt vorbereitet hatte.

Besucher erhielten „Blumen für die Ohren“

Sowohl virtuos als auch gesanglich wurden die Künstler dem Motto der Veranstaltung „Blumen für die Ohren“ mit hoher Qualität gerecht. Auch wenn Blumen regelmäßig gegossen werden müssen, an dem Abend wünschte sich keiner der Beteiligten auch nur einen Tropfen, denn den kostbaren Instrumenten der Leipziger hätten die nur geschadet. Doch selbst die Stoßgebete zum Himmel, für die Antler eingangs appelliert hatte, nutzten nichts. Nach etwa 20 Minuten fielen die ersten Tropfen. Zunächst zeigten sich die Künstler zwar noch geduldig und machten weiter, doch als es zunehmend mehr wurden, brachen die Leipziger ab.

Die Continuo-Orgel wurde mit einer Plane abgedeckt, Bass, Fagott, Barock-Laute und Geigen nahmen die Leipziger mit ins Haus der Antlers, um die weitere Entwicklung abzuwarten. Derweil spannten die Besucher im Garten die Regenschirme auf und harrten aus. Das zahlte sich aus, denn nach halbstündiger Regenpause setzten die Künstler ihr Programm fort.

Die Veranstaltung wurde von der VR-Bank und dem Kasseler Verein Landkulturperlen finanziell unterstützt. (Lothar Röß)