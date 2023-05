Gartentour durchs Werratal lockt wieder an

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Freuen sich auf die Gartentour: Jens Lüdecke (von links), Johannes Siebold, Pauline Guse, Jens Ehrhardt, Astrid Goebel und Hubertus Spill im Kirch- und Bibelgarten in Bad Sooden-Allendorf. © Konstantin Mennecke

Werra-Meißner – Den hessenweiten Tag der offenen Pforte am Sonntag, 11. Juni, sollte man sich jetzt schon vormerken: Dann findet in Bad Sooden-Allendorf, Eschwege und Witzenhausen erneut die „Gartentour durchs Werratal“ statt. Konzerte, Planwagenfahrten, geführte Radtouren und viele Gärten in öffentlicher und privater Hand laden zum Erkunden ein.

Dass die beliebte Reihe nicht einfach nur eine von vielen Veranstaltungen ist, wird laut Jens Ehrhardt von der Tourist-Information Eschwege, Astrid Goebel von der Tourist-Info Bad Sooden-Allendorf, Kurdirektor Jens Lüdecke, und Johannes Siebold von der Tourist-Info Witzenhausen gleich aus mehreren Gründen deutlich. „Wir haben mehr Gärten als je zuvor mit dabei“, bilanziert Siebold, der gemeinsam mit Pauline Guse die Veranstaltung in Witzenhausen organisiert. Die Kirschenstadt setzt zur Gartentour erneut insbesondere auf Kunst und Kultur. Gleich acht unterschiedliche Künstler und Gruppen gestalten den Aktionstag mit. Zum Abschluss-Jam wird in den Stadtpark eingeladen. Neben diversen Gartenführungen beteiligen sich auch die Universität und die Kirche um Pfarrer Dr. Christian Schäfer mit Aktionen an der Gartentour. Ebenfalls mit im Veranstaltungsportfolio ist eine 30 Kilometer lange geführte Radtour ab Witzenhausen (Anmeldung für Leihräder erforderlich).

Weiter entlang der Werra führt der Weg nach Bad Sooden-Allendorf. Dort werden die Besucher an der Stadtmauer durch das Soundgarten-Open-Air-Team musikalisch empfangen und können ab 11 Uhr bei kühlen Getränken und Livemusik verweilen. In der Kurstadt selbst geben laut Astrid Goebel viele kleine Vorstadtgärten mit ihrer liebevollen Gestaltung einen Einblick, den man so selten bekommt. „Im Bibelgarten können Besucher alles vereinen: Essen, Trinken und die Musik aus dem Soundgarten hören“, verspricht Pfarrer Hubertus Spill. Der Kirch- und Bibelgarten hat inklusive seines Cafés Himmelspforte in der St.-Crucis-Kirche für Gäste geöffnet. Besonders hervorzuheben sei der Garten von Elke Zindel. „Das Zienchen“ mit seinen 130 Quadratmetern ist zum mittlerweile 16. Mal bei der offenen Pforte mit dabei. Das Angebot eines Hausflohmarktes sowie Imkereiprodukte gibt es in der Badestadt ebenfalls.

Der Weg führt die Teilnehmer weiter über Albungen und die 2700 Quadratmeter große, parkähnliche Anlage von Margot und Rolf Erich Barieé nach Eschwege. Dort, wo im vergangenen Jahr nur öffentliche Gärten wie dem Botanischen Garten und Sophiengarten mit dabei waren, sind erstmals auch private Aussteller mit dabei und locken unter anderem mit Naturpool-Teichanlagen und mehr.

Die Nachfrage nach den jetzt druckfrischen Programmheften ist groß. „Wir rechnen deshalb mit noch mehr Besuchern, als im Vorjahr“, freut sich Pauline Guse.

Die Programmhefte gibt es jeweils in den Tourist-Informationen in Bad Sooden-Allendorf, Eschwege und Witzenhausen sowie an verschiedenen Veranstaltungsorten wie dem Café Himmelspforte. Das Programm gibt es zudem auch digital im Internet. Im Veranstaltungsheft enthalten sind zudem Übersichtskarten über die geöffneten Gärten und Aktionsorte.

kirschenland.de

Von Konstantin Mennecke