Rettung mit 300 PS: Gefahrenabwehr Werra-Meißner erhält neues Rüstfahrzeug

Werra-Meißner. Vier Jahre hat es vom Antrag bis zur Auslieferung gedauert - nun können sich die Freiwilligen Feuerwehren des Werra-Meißner-Kreises über ihr neues Gefahrenabwehr-Fahrzeug freuen.

Am Donnerstagabend übergab Landrat Stefan Reuß zusammen mit Theodor Sternal die Schlüssel an Eschweges Stadtbrandinspektor Lothar John.

Der neue Rüstwagen verfügt nun über einen Kran, der für den überirdischen Brandschutz eingesetzt werden soll. „Das Fahrzeug ist in Eschwege stationiert, weil es von dort schnell überall im Kreis und auch in den Nachbarkreisen zum Einsatz kommen kann“, erklärt Landrat Stefan Reuß. Finanziert wird das rund 442.000 Euro teure Fahrzeug mit 239.000 Euro durch den Werra-Meißner-Kreis, 112.500 Euro übernimmt das Land Hessen und die Stadt Eschwege beteiligt sich ebenfalls mit 90.000 Euro.

Auch die laufenden Kosten werden zu zwei Dritteln von der Stadt Eschwege und zu einem Drittel über den Kreis getragen. „Vielen Dank, dass wir keine großen Diskussionen über die Anschaffung führen mussten, wir wurden mit der Idee vom ersten Moment an von der Stadt Eschwege und dem Landkreis unterstützt“, so Kreisbrandinspektor Christian Sasse. Die Erstellung der Leistungsverzeichnisse, die europaweiten Ausschreibungen und die Lieferzeiten bremsten dann allerdings die Auslieferung aus.

32 Jahre war das alte Gefahrenabwehr-Fahrzeug im Dienst und mittlerweile in die Jahre gekommen. „Die technische Ausstattung ist in der vergangenen Zeit an ihre Grenzen gekommen“, erklärt Sasse weiter. Das neue Fahrzeug kommt mit moderner Technik daher und hat ein 16-Tonnen-Fahrgestell, Allrad, 300 PS und ein automatisches Getriebe. Für den Kran haben 15 Feuerwehrleute aus dem Kreis eine Ausbildung gemacht, zehn weitere folgen bis Jahresende, sodass auch immer ein Kranführer mit beim Einsatz dabei sein kann.

Zweimal war das Fahrzeug bereits im Einsatz, einmal für Übungszwecke und einmal bei einem schweren Verkehrsunfall in Breitau. Zum Ende der Übergabe zeigte Sven Rathgeber, stellvertretender Stadtbrandinspektor, was mithilfe des neuen Fahrzeuges und des Kranes möglich ist.

Von Sonja Berg