Gegen Risse und Schlaglöcher im Werra-Meißner-Kreis

Von: Tobias Stück

Teilen

Noch bis nächste Woche wird die Kreuzung Gartenstraße/Dünzebacher Straße und Am Schindeleich wegen der Ausbesserungsarbeiten gesperrt sein. © Kirstin Rudeloff

Hessen Mobil saniert in dieser Woche Bundes- und Landesstraßen an drei Stellen im Kreis. Aufgrund der Arbeiten gibt es Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer.

Eschwege – Hessen Mobil behebt in den kommenden Tagen Schadstellen auf Bundes- und Landesstraßen im Werra-Meißner-Kreis. Dadurch wird es zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Die Arbeiten konzentrieren sich auf das Reparieren von Rissen und Schlaglöchern. „Diese kleineren Bauarbeiten sind wichtig, um die Mobilität und die Verkehrssicherheit zu garantieren“, sagt Nico Beck, Sprecher von Hessen Mobil. Oberstes Ziel sei es, die Fahrbahnschäden schnellstens zu beheben und den Verkehr so gering und kurz wie möglich zu beeinträchtigen.

B 27/B 400

Von Dienstag, 30. Mai bis voraussichtlich Freitag, 2. Juni werden Fahrbahnschäden bei Wichmannshausen behoben. Die Bauarbeiten erfolgen an der Kreuzung zwischen B 27 und B 400 in Richtung Krauthausen. Da sich das Baufeld maßgeblich auf der B 400 befindet, muss diese voll gesperrt werden, um die Sicherheit der Beschäftigten der Baustelle sowie der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die B 27, Sontra und die Kreisstraße 28 in Richtung Ulfen. Der Verkehr auf der B 27 kann aber per Ampelschaltung geregelt werden, heißt es vonseiten Hessen Mobils.

B 27 Oetmannshausen

Rund eine Woche sollen die Sanierungsarbeiten auf der B 27 zwischen Oetmannshausen und dem Bahnhof Reichensachsen andauern. Am Dienstag, 23. Mai beginnen die Reparaturmaßnahmen, die voraussichtlich am 30. Mai abgeschlossen werden. Die Fahrbahn muss aus Sicherheitsgründen halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird per Ampelschaltung geregelt.

Kreuzung Eschwege

Seit gestern wird die Fahrbahn der Landesstraße 3244 im Kreuzungsbereich Gartenstraße/Dünzebacher Straße und Am Schindeleich in Eschwege instandgesetzt. Die Arbeiten sollen rund eine Woche dauern und werden in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Im Ersten wird die Zufahrt zur Dünzebacher Straße von der L 3244 voll gesperrt. Der Verkehr auf der Gartenstraße wird halbseitig mit einer Ampelschaltung geregelt. Die Zufahrt zur Straße Am Schindeleich bleibt offen, auch erfolgt eine Ampelregelung.

Dieser Abschnitt soll bis zum 28. Mai abgeschlossen werden, teilt Hessen Mobil mit. Die Umleitung für die Dünzebacher Straße ist ausgeschildert und führt über die Neustadt, Boyneburger Tor und die L 3244.

Im zweiten Bauabschnitt wird die L 3244 halbseitig gesperrt. In diesem Zuge muss die Zufahrt zur Straße Am Schindeleich voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird diesbezüglich seitens der Stadt Eschwege eingerichtet. Die Dünzebacher Straße ist dann wieder über die L 3244 anfahrbar.

(Tobias Stück)