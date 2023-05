Gemeindepflegerin Julia Beyer jetzt auch in Sontra

Von: Julia Stüber

Die Gemeindepflegerin stellt sich vor: Sontras Bürgermeister Thomas Eckhardt und Julia Beyer. © Stadt Sontra

Gemeindepflegerin Julia Beyer unterstützt Senioren in Sontra. Künftig gibt es Sprechstunden im Gesundheitszentrum.

Sontra – Sie begleiten etwa bei Arztbesuchen oder Behördengängen, koordinieren Hilfsangebote und unterstützen Senioren im Alltag: Gemeindepflegerinnen sind echte „Kümmerer“. Auch in Sontra ist seit Kurzem Julia Beyer als Gemeindepflegerin vor Ort im Einsatz. „Ich habe stets ein offenes Ohr und kümmere mich darum, dass Seniorinnen und Senioren möglichst lange selbstständig, sozial integriert und unabhängig in den eigenen vier Wänden leben können und suche gemeinsam Unterstützungsmöglichkeiten – medizinisch, pflegerisch und psychosozial“, erklärt Beyer. Im Sontraer Rathaus stellte sie sich kürzlich bei Bürgermeister Thomas Eckhardt vor.

„Im Bereich der Hilfs- und Unterstützungsnetzwerke kenne ich mich im Werra-Meißner-Kreis gut aus und kann Kontakte vermitteln“, so Beyer weiter. Auch die Hilfestellung bei Anträgen auf Pflegegrad, die Kommunikation zur Krankenkasse sowie zum Pflegedienst und dem Angebot „Essen auf Rädern“ gehören zu den vielseitigen Aufgaben der Gemeindepflegerin. Unter dem Motto ,beraten, begleiten, unterstützen’ möchte ich meine Hilfe, Tipps und Erfahrungen anbieten.“

Gemeindepflegerin stellt sich Senioren bei Bürgerhilfe vor

Die neue Gemeindepflegerin wird sich zunächst in den Räumlichkeiten der Bürgerhilfe Sontraer Land am Donnerstag, 11. Mai, 13 Uhr, den Senioren vorstellen. Künftig wird es auch eine feste Sprechzeit geben: Immer am ersten Mittwoch des Monats zwischen 10 und 12 Uhr wird Julia Beyer im interkommunalen Gesundheitsversorgungszentrum (iGVZ) sein. Die erste Veranstaltung findet am Mittwoch, 7. Juni, statt.

Bereits im vergangenen Jahr hat das Land Hessen beschlossen, dass das seit 2018 bestehende Förderprogramm von Gemeindepflegern fortgesetzt wird. Gestartet unter dem Begriff Gemeindeschwester 2.0, kümmern sich Gemeindepfleger um die Verbesserung der häuslichen Versorgung von Unterstützungsbedürftigen. Sie sollen laut des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration die Lücke zwischen medizinischer beziehungsweise pflegerischer Versorgung und sozialer Betreuung schließen. Der Werra-Meißner-Kreis hatte einen entsprechenden Förderantrag beim Land Hessen gestellt und zwischenzeitlich wird das bewilligte Pilotprojekt Gemeindepfleger in Zusammenarbeit mit dem Gesunden Werra-Meißner-Kreis umgesetzt. Derzeit sind fünf Gemeindepflegerinnen im Landkreis tätig.

Kontakt: Gemeindepflegerin Julia Beyer, Tel.: 01 60/3 23 45 37 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr) oder E-Mail: gemeindeschwester@gmx.de