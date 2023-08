Geschichtsunterricht mit Gänsehaut – Führung durch Regierungsbunker

In der Kommandozentrale des einstigen Regierungsbunkers im Ahrtal: die Gästeführer Thomas Wörner (links) aus Wanfried und Werner Kathe aus Eschwege. Alle © Günther Schmitt

Er galt als das geheimste und teuerste Bauwerk der Bonner Republik: der Regierungsbunker im Ahrtal. Thomas Wörner aus Wanfried und Werner Kathe aus Eschwege sind dort als Gästeführer tätig.

Ahrweiler – Er galt als das geheimste und teuerste Bauwerk der Bonner Republik, der Regierungsbunker im Ahrtal. In einem 17 Kilometer langen Stollensystem, das auf einem nie genutzten Eisenbahntunnel aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts basierte, sollten bis zu 3.000 Führungskräfte im Verteidigungsfall im Schutz von 120 Meter Schiefergestein des Ahrweiler Silberbergs 30 Tage überleben können – auch einen Atomschlag.

Der Bunker umfasste unter anderem 936 Schlaf- sowie 897 Büroräume. 4,7 Milliarden Deutsche Mark haben die Bauarbeiten für den Ausweichsitz der Verfassungsorgane, so der offizielle Name, von 1960 bis 1971 verschlungen, nach heutiger Kaufkraft knapp 15 Milliarden Euro.

Blick in die Röhre: Alle Stollen des einst 17 Kilometer umfassenden Regierungsbunkers sind entkernt. Nur ein 200 Meter langes Stück ist erhalten worden. © Privat

Rund 200 Personen hielten den Betrieb des Bunkers aufrecht, von der Kommandozentrale über den Wachdienst bis zum Handwerker. Allesamt waren die Mitarbeiten Geheimnisträger, nicht einmal Ehefrauen durften wissen, wo ihr Mann arbeitet.

Denn im Bunker fanden mit Fallex 66 oder Cimex/Wintex streng geheime Nato-Übungen statt. Bis zur Wende. Und am 9. Dezember 1997 kam das Aus. Der Bunker sollte zurückgebaut werden. Pläne, die nach den Terroranschlägen vom 11. September in New York nur kurz zur Seite gelegt wurden.

Denn angesichts der Ereignisse in den USA kursierte im Bundesinnenministerium von Otto Schily ein Ministerentwurf zur Reaktivierung des Bunkers im Ahrtal. Aber das ist Geschichte, ebenso wie der Bunker, der bis auf ein Teilstück von rund 200 Metern komplett entkernt wurde.

So sinnlos der Schutzbau unter Wald und Weinbergen im Nachhinein auch war, umso erfolgreicher ist seit 2008 die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in just jenem Teilstück, das oberhalb der Rotweinstadt Ahrweiler beginnt.

Bunkermuseum nennen die Einheimischen die Einrichtung, die bereits von mehr als einer Million Menschen besucht wurde. Dies in geführten Gruppen, denn Technik und Einrichtung sowie die Funktion der tonnenschweren Stahltore und Schleusen bedürfen ebenso der Erläuterung wie der vergitterte Blick in die schier endlose Tunnelröhre am Ende der 200-Meter-Strecke.

Das ist der Job der mehr als 40 Gästeführer, die im Dienst des Heimatvereins Alt-Ahrweiler als Träger der Doku-Stätte stehen. Es sind ehemalige Bunkerbedienstete, historisch interessierte Einheimische oder wie im Fall von Werner Kathe und Thomas Wörner ehemalige Bundeswehroffiziere.

Beide hat übrigens ihr Dienst ins Ahrtal verschlagen, doch den Kontakt zu ihrer alten Heimat haben sie nie abgebrochen. Sie stammen von der Werra, Kathe aus Eschwege, Wörner aus Wanfried.

Die Werra-Rundschau hat das Duo bei einem Gang durch das Bunkermuseum begleitet. Allerorten Technik der 1960er- und 1970er-Jahre, aber auf die Bedürfnisse der damaligen Zeit ausgerichtet.

Blick in die „Präsidentensuite“. Ein Bett für die Ehefrau sucht man vergebens. Denn sie ist kein Verfassungsorgan und musste draußen bleiben. © Privat

Der WDR hatte sein eigenes Fernsehstudio im Bunker, aus dem bei Nato-Übungen der jeweilige „Bundespräsident üb (übungshalber)“ der Nation den Eintritt des Verteidigungsfalls verkündete. Ein Szenario, das man sich nicht vorstellen möchte.

Da schon eher Politikerinnen unter den Trockenhauben des bunkereigenen Friseursalons. „Bei den Übungen ging jedoch niemand zum Friseur“, schmunzeln Kathe und Wörner unisono. Ebenso darüber, dass seinerzeit bei einem Besuch von Bundespräsident Horst Köhler in der Doku-Stätte Ehefrau Luise das zweite Bett in der kärglich eingerichteten „Präsidentensuite“ vermisste: „Ehefrauen sind eben kein Verfassungsorgan und hätten draußen bleiben müssen.“

Und überhaupt: Nur für den Präsidenten und den Bundeskanzler gab es Einzelzimmer, für Luxus war in dem reinen Zweckbau kein Platz. Dafür für Krankenstationen, Operationssäle, Zahnarztpraxis, Fernschreibzentrale, Werkstätten, Luftfilter und Wasseraufbereitung aus eigenen Tiefbrunnen.

Der 71-jährige Werner Kathe, der zu den Bunkerführern der ersten Stunde zählt, hat Besucher aus aller Herren Länder erlebt. Deren Empfinden nach der gut anderthalbstündigen Führung durch das Relikt des Kalten Krieges beschreibt er mit „bedrückt, aber sehr interessiert“.

Schulklassen aus allen Bundesländern hatte die Doku-Stätte schon zum Ziel: Geschichtsunterricht mit Gänsehaut. Nicht wegen der jahrein, jahraus permanenten zwölf Grad Celsius in der Röhre, sondern wegen des hautnahen Erlebens, dass an jeder Stelle des Bunkers den Besuchern die damalige Gefahr eines Dritten Weltkrieges vor Augen geführt wird.

„Wir können das nachempfinden“, sagte Thomas Wörner (61) für seinen Kollegen, „denn wir sind im Kalten Krieg an der Zonengrenze aufgewachsen. Die Gefahr war immer da.“ Dafür, dass dieses nicht vergessen wird, dafür setzten sich die Gästeführer im Ahrweiler Silberberg ein.

„Und dafür, dass die Menschen aus unseren Führungen mitnehmen, dass die beste Botschaft nur der Friede sein kann“, so Kathe. Gemeinsam mit seinem Kollegen würde er sich freuen, Besucher aus „der alten Heimat“ im Ahrtal und in der Doku-Stätte begrüßen zu können. „Denn jeder Besucher ist für uns im Ahrtal ein Baustein des Wiederaufbaus nach der verheerenden Flutkatastrophe vom Juli 2021.“

Kontakt Dokumentationsstätte Regierungsbunker, Am Silberberg 0, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon 0 26 41/9 11 70 53, regierungsbunker@alt-ahrweiler.de, www.dokumentationsstaette-regierungsbunker.eu

(Günther Schmitt)