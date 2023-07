Spiele ohne Grenzen: 50 Jahre Jugendfeuerwehr und 15 Jahre Bambinigruppe in Willershausen

Von: Harald Triller

Gar nicht so einfach: Beim Leinenbeutelwurf mussten die Jugendlichen die leichten Einkaufsbeutel möglichst weit werfen. © Harald Triller

Bei der Jugendwehr kristallisierten sich die Teams Herleshausen I und II als unschlagbar heraus, Bronze ging in Willershausen an Nesselröden I.

Willershausen – Beim Doppeljubiläum des Feuerwehrnachwuchses in Willershausen präsentierten sich die Mädchen und Jungen auch selbst. Die weitgehend sportliche Veranstaltung unter dem Motto „Spiele ohne Grenzen“ forderte von den künftigen Einsatzkräften viel Geschicklichkeit. Aber auch Ausdauer durfte nicht fehlen, wie schließlich der nötige Eifer, der siegreiche Bilanzen garantierte.

Insgesamt stellten sich sechs Jugendfeuerwehr- und vier Bambinigruppen den Aufgaben, die auch zahlreiche Zuschauer auf den Bolzplatz in Willershausen lockten. Bei der Jugendwehr kristallisierten sich die Teams Herleshausen I und II als unschlagbar heraus, Bronze ging an Nesselröden I und auch den undankbaren vierten Rang belegte Nesselröden mit der zweiten Mannschaft. Als gute Gastgeber kam Willershausen nicht über Platz fünf hinaus und am Ende des Feldes stand mit Renda der Gast aus der Gemeinde Ringgau.

Bei den Bambini machte sich dann die gezielte Arbeit von Leiterin Magdalena Riemann bemerkbar, denn Willershausen verdrängte Ulfen auf Platz zwei und die Teams von Ringgau II sowie Ringgau I erreichten das Ziel als Dritter und Vierter.

Über ein Feuerwehrschlauch-Verteilerkreuz wurde Luft eingepustet

Zahlreiche Spiele standen bei beiden Gruppen auf den Wertungslisten, aber die „Luftpumpe“ forderte allein die Jugendfeuerwehr, während der „Leinenbeutelwurf“ nur Aufgabe der Bambini war. Die Würfe in einen Schlangenkreis, die in der Mitte die Höchstpunktzahl bekamen und nach außen hin geringer bewertet wurden, verlangten Zielgenauigkeit. Und die explizite Übung der Jugendwehr erforderte tüchtig Puste. Es galt über ein Feuerwehrschlauch-Verteilerkreuz, hinter dem Luftballons angeschlossen waren, diese mit Mundeskraft aufzublasen. Viel Spaß bereitete auch die nasse Stafette, bei der mithilfe von Schwämmen so viel Wasser wie möglich in den Zieleimer transportiert werden musste, oder der Helmlauf, der beim Befördern des Wassers als Tücke mit Löchern versehen war.

„Viele weitere lustige, anspruchsvolle und auch mit vielen Schlichen bedachten Aufgaben sorgten bei den Kindern und Jugendlichen für viel Freude“, so die Bilanz von Moritz Janus. Und auch der Gemeindebrandinspektor Matthias Sömmer adressierte viel Lob an die Feuerwehr Willershausen, die rund um das Jubiläum und den Gemeindefeuerwehrtag mit viel Mühe den organisatorischen Bereich abgedeckt haben. (Harald Triller)