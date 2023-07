Plusnet startet Ausbau für Eschweger Gewerbegebiet Thüringer Straße

Von: Tobias Stück

Haben den Start an der Thüringer Straße begleitet: (von links) Olaf Kutter (Plusnet Vertriebspartner), Johannes Thomas (WFG), Bürgermeister Alexander Heppe, Uwe Plonka und Frank Schubert (beide Plusnet). © Tobias Stück

Eschwege – Das Eschweger Gewerbegebiet Thüringer Straße wird in den nächsten Monaten mit Glasfasertechnologie ausgestattet. Das Telekommunikationsunternehmens Plusnet realisiert die Umsetzung entlang der Thüringer Straße.

Einige Unternehmen, die hohe Bandbreiten benötigen, atmen auf, nachdem sie rund ein Jahrzehnt um Lösungen bemüht waren, wie Johannes Thomas, Gigabitkoordinator der Wirtschaftsförderung des Werra-Meißner-Kreises, berichtet.

Nach dem jetzt erfolgten Baubeginn wird es voraussichtlich sechs bis neun Monate dauern, bis die ersten Unternehmen ans schnellere Netz gehen können. Das Glasfaserangebot von Plusnet reicht vom 50-Mbit/s-Geschäftskundenanschluss über den symmetrischen 1- Gbit/s-Anschluss bis hin zu direkten Übertragungswegen mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Bislang lagen die Geschwindigkeiten laut Thomas um die 75 Mbit/s. „Für viele Unternehmen war das nicht ausreichend“, sagt Thomas.

In Eschwege ist die Thüringer Straße bereits das zweite Gewerbegebiet, das von Plusnet an das Glasfasernetz angeschlossen wird. Den Hessenring hatte das Unternehmen, Tochter des Infrastrukturanbieters EnBW, bereits im letzten Jahr versorgt. Neben den Tiefbauarbeiten übernimmt das Telekommunikationsunternehmen auch die Vermarktung der Verträge.

Bauarbeiten in offener Bauweise

Die Bauarbeiten in den kommenden Monaten erfolgen in offener Bauweise. Plusnet wird mit eigenen Mitteln insgesamt rund acht Kilometer Glasfaser verlegen. Dazu werden voraussichtlich die Bürgersteige geöffnet. Zu Straßensperrungen werde es nicht kommen, kleinere Einschränkungen seien nicht ausgeschlossen. Etwa 200 Unternehmen und wenige Privathaushalte gibt es in dem gesamten Gewerbegebiet, das sich von der Bahnhofstraße über die Niederhoner und Thüringer Straße bis etwa zum Klärwerk erstreckt. Der Fokus von Plusnet liegt auf Geschäftskunden. 28 000 bedienen sie in ganz Deutschland. Auch in Hessisch Lichtenau und Bad Sooden-Allendorf sind sie derzeit aktiv.

Mehrere Dutzend Gewerbetreibende an der Thüringer Straße hätten das Angebot bereits angenommen, berichtet Uwe Plonka, Leiter Kommunaler Vertrieb bei Plusnet. Einer von ihnen ist Georg Grein, Firmeninhaber des gleichnamigen Stanzbetriebs. „Wir profitieren sehr von den schnelleren Leitungen“, sagt der 43-Jährige. Bislang läge die Datengeschwindigkeit in seinem Betrieb bei rund 70 Mbit/s. Zukünftig wird er 300 Mbit/s verwenden können mit der Option, auf 1000 Mbit/s aufzustocken. Grein freut sich über die Flexibilität. „Wenn wir unsere Server auslagern sollten, brauchen wir diese Bandbreite.“

Der Zugang zu schnellem Internet sei für Unternehmen der entscheidende Faktor, um wirtschaftlich stabil und zukunftsfähig zu bleiben, sagt Eschweges Bürgermeister Alexander Heppe. „Wir freuen uns, durch den Anschluss eines weiteren Gewerbegebiets an das Glasfasernetz den Standort Eschwege für ansässige und kommende Firmen attraktiver zu machen.“ In dem Eschweger Gewerbegebiet stehen noch rund 35 000 Quadratmeter zusammenhängende Fläche und Einzelgrundstücke zur Verfügung.

Das Eschweger Gewerbegebiet Thüringer Straße wird in den nächsten Monaten mit Glasfasertechnologie ausgestattet. © Infografik: Schuler