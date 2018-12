Gleich zwei Fälle: Betrüger versprechen am Telefon vermeintliche Gewinne

In gleich zwei Fällen von Betrugsversuchen mit falschen Gewinnversprechen ermittelt jetzt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf. Die Opfer zahlten kleinere Summen, erhielten aber nichts.

Ein 88-Jähriger hatte am Montag einen Anruf von einer unbekannten Person erhalten, dass er bei einem Gewinnspiel angeblich 144 000 Euro gewonnen habe. Um den Betrag zu erhalten, sollte der Mann „Amazon-Geschenkkarten“ im Wert von 200 Euro kaufen und die aufgeführten Codes telefonisch übermitteln. Das tat der Mann laut Polizeisprecher Jörg Künstler zwar auch, zeigte aber später den Betrug an.

Der zweite Fall ereignete sich bereits am 11. Dezember: Hier stellte ein Anrufer einer 55-Jährigen einen fünfstelligen Gewinnbetrag in Aussicht, zuvor solle sie aber 1000 Euro Verwaltungs- und Bearbeitungsgebühren zahlen. Der Betrag sollte per sogenannter Steam-Karten (für eine Vertriebsplattform für Spiele und Filme im Internet) übermittelt werden – was die Frau tat.„Natürlich kam es aber in keinem der Fälle zu einer Gewinnauszahlung“, berichtet Künstler.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

• Wer nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen hat, gewinnt auch nichts!

• Niemals Geld ausgeben oder kostenpflichtige Nummern anrufen, um einen Gewinn zu erhalten.

• Niemals Karten-Codes an Dritte weitergeben.

• Anrufe nach Namen, Telefonnummer und Adresse sowie nach dem Gewinnspiel fragen, um das es geht.

