Prozess um Gondelabsturz: Gericht stellt Verfahren gegen Geldzahlung an Hinterblieben ein

Von: Stefanie Salzmann

Der Prozess um den Gondelabsturz am Hohen Meißner mit drei Toten endet mit Einstellung des Verfahrens für den Geschäftsführer der Turmbaufirma (links) und einem Freispruch für den mitangeklagten Wartungsmonteur (rechts). © Salzmann, Stefanie

Nach vier Prozesstagen hat das Amtsgericht Eschwege das Verfahren gegen den Geschäftsführer der Turmbaufirma eingestellt, der mitangeklagte Monteur wurde freigesprochen.

Eschwege – Ohne Verurteilung endete am Montag der Prozess am Amtsgericht Eschwege um den schweren Arbeitsunfall, bei dem im September 2019 beim Absturz einer Wartungsgondel aus 80 Meter Höhe am Sender Hoher Meißner drei Arbeiter tödlich verunglückten. Angeklagt waren der 43-jährige Geschäftsführer des Berliner Turmbauunternehmens TSN sowie ein 63-jähriger Wartungsmonteur eines Subunternehmens wegen fahrlässiger Tötung.

Mit Zustimmung von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurde das Verfahren gegen den verantwortlichen Geschäftsführer eingestellt. Stattdessen zahlt er nun je 20 000 Euro an die drei Nebenkläger, das heißt an die Angehörigen der drei Todesopfer. Ums Leben kamen bei dem Unglück drei Männer im Alter von 27, 46 und 50 Jahren, als die mehr als 30 Jahre alte Seilwinde versagte und die Männer ungebremst in die Tiefe rasten.

Der mitangeklagte Monteur wurde vom Tatvorwurf der Fahrlässigkeit freigesprochen. Er sollte eine Messinghülse nach der Wartung der Winde nicht korrekt eingesetzt haben. Während des Verfahrens zeigte sich jedoch, dass er diese Hülse gar nicht ausgebaut hatte und daher auch nicht für einen falschen Einbau verantwortlich sein konnte.

Regelwerk zur Arbeitssicherheit sei „Flickenteppich“

Die Vorsitzende Richterin Hennemuth begründete die Einstellung des Verfahrens gegen den TSN-Geschäftsführer unter anderem damit, dass das Regelwerk zu Arbeitsschutz und Betriebssicherheit ein „Flickenteppich“ sei und die Frage der Schuld „wegen der sehr komplexen rechtlichen und technischen Materie“ nicht eindeutig zu klären gewesen war.

„Der Angeklagte kommt nicht einfach davon. Es ist kein Freikaufen“, sagte der Staatsanwalt in einer Stellungnahme noch vor der Entscheidung des Gerichts. Aber der angeklagte Geschäftsführer habe nach dem Unglück alles dafür getan, dass solche Unfälle nicht wieder passieren. Zudem argumentierte der Staatsanwalt damit, dass die Zahlung an die Hinterbliebenen deutlich höher ausfalle als bei einer Verurteilung zu einer Geldstrafe, die in die Staatskasse geflossen wäre.

„Ein Urteil wäre mit Sicherheit nicht rechtskräftig geworden“, sagte Richterin Hennemuth und das Verfahren hätte sich auf Jahre weitergezogen. Der TSN-Geschäftsführer verließ den Gerichtssaal sofort nach der Verkündung des Beschlusses über die Verfahrenseinstellung gegen ihn. Die Entscheidung des Gerichts über seinen Mitangeklagten wartete er nicht mehr ab. Der Anwalt der Nebenklage nannte die Entscheidung des Gerichtes „falsch“. In dem Verfahren sei nicht die Wahrheit gesagt worden.

Keine Rechtsmittel mehr möglich

Die Einstellung des Verfahrens nach § 153A gegen den angeklagten TSN-Geschäftsführer schließt aus, dass Rechtsmittel wie Berufung oder Revision eingelegt werden können. Das ist nur bei einer Verurteilung oder Freispruch möglich.

Arbeiter vertrauten auf Sicherheit - Nebenklage kritisiert Verfahrensausgang

Der Anwalt der Nebenklage in dem Prozess um den Absturz einer Wartungsgondel im September 2019 auf dem Hohen Meißner mit drei Toten – der Berliner Strafverteidiger Georg C. Schäfer – sagte zu der Entscheidung des Gerichts, das Verfahren gegen den verantwortlichen Geschäftsführer der Turmbaufirma gegen eine Geldzahlung an die Hinterbliebenen einzustellen: „Er hat sich aus dem Verfahren rauskaufen können.“ Die drei Angehörigen der Todesopfer des Unglücks, von denen zwei einer einmaligen Geldzahlung von 20 000 Euro zugestimmt hatten, seien „keine reichen Leute“ und hätten deshalb dem Deal zugestimmt.



So komplex, wie Gericht und Staatsanwaltschaft die Gesetzeslage zu Arbeitsschutz und Betriebssicherheit darstellen, sei diese nicht. Seit 2015 sei die Rechtslage „eindeutig“, sagte Schäfer. „Deshalb sind gegen den Geschäftsführer parallel auch Zivilverfahren mit der Betriebsgenossenschaft und der Unfallkasse anhängig.“



Die Firma TSN hatte die mehr als 30 Jahre alte Winde, die 2019 zu dem Unglück führte, aus einer Insolvenzmasse gekauft, das Wartungsunternehmen hatte TSN mitgeteilt, dass sie nicht für den Personentransport eingesetzt werden kann. Dazu hätte es beispielsweise eines zweiten Sicherungsseiles bedurft.



Vor allem aber hat die Turmbaufirma TSN keine Gefahrenbeurteilung für ihre eingesetzten Seilwinden erstellt. „Wäre das Unternehmen seiner Pflicht als Arbeitgeber nachgekommen, wäre es aufgefallen und dieser Unfall hätte vermieden werden können“, sagte Schäfer. Er erinnerte daran, dass weisungsgebundene Arbeiter zum Einsatz kamen, „die darauf vertraut“ haben, dass die Winde sicher ist.



„Drei Menschen sind tot. Ein Angeklagter ist fein raus, der andere wird freigesprochen.“

Auch dem mitangeklagten Monteur der Wartungsfirma gab Schäfer eine Mitverantwortung an dem Unglück auf dem Meißner. Er habe „keine Mängel“ an der Winde festgestellt und sei davon ausgegangen, dass damit keine Personen befördert werden. „Ob er wusste, dass die Winde durch TSN doch für Personentransport eingesetzt wird oder nicht, er muss für seine Wartung geradestehen.“ „Drei Menschen sind tot“, sagte Schäfer. „Ein Angeklagter ist fein raus, der andere wird freigesprochen.“

Zu Beginn der Verhandlung hatte Schäfer eine Mitteilung des Vaters eines der Todesopfer an das Gericht verlesen. Darin schrieb der Vater, der angeklagte Geschäftsführer habe zwar sein „Bedauern“ über das Unglück geäußert, aber „keinerlei Schuld“ daran eingeräumt. „Hier geht es nicht um ein einmaliges Versagen, sondern um mehrfachen Gesetzesbruch“, schrieb der Mann in Bezug auf die über Jahre unterlassene Gefährdungsbeurteilung für die Seilwinden des Unternehmens. Er warf der Staatsanwaltschaft vor, die Ursachen nicht ausreichend hinterfragt zu haben. „Es besteht ein großes öffentliches Interesse, den Vorwurf der fahrlässigen Tötung aufzuklären.“ Der Vater hatte auch der Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldzahlung nicht zugestimmt.



Ein weiterer Punkt, der durch die Einstellung des Verfahrens wohl ungeklärt bleiben wird, ist ein Gutachten, das die Verteidigung des TSN-Geschäftsführers in Auftrag gegeben hatte. Jetzt stellte sich heraus, dass dieses Gutachten offenbar dem vom Gericht beauftragten Sachverständigen nicht zur Verfügung gestellt wurde.



„Sachgerecht und praktikabel“ nannte Richterin Hennemuth des Ausgang des Prozesses am Montag. (Stefanie Salzmann)