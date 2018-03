Auto & Garten Gottschalk macht Ihr Leben bunter

Für alle, die sich ihr Leben bunter wünschen: Wählen Sie aus 29 Farbvarianten Ihre Lieblingsversion für Ihren neuen Kia Stonic. Oder bevorzugen Sie den mehrfach prämierten Kia Sportage? Sie haben die Wahl.

„Das Segment der kompakten Crossover-SUVs boomt weiter. Das coole Design, die großzügigen Platzverhältnisse, die Sportlichkeit und die Topausstattung begeistern immer mehr Fahrer“, sagt Carsten Gottschalk von Auto & Garten Gottschalkin Witzenhausen. „Aber auch viele andere Neuheiten setzen Maßstäbe. Es lohnt sich in jedem Fall bei uns vorbeizukommen!“

Farbfreiheit für alle

Beim Kia Stonic beginnt der Spaß lange vor der Fahrt. Was macht den Unterschied? Es sind die vielen Möglichkeiten, das Auto schon vor dem Kauf individuell und nach dem eigenen Geschmack zu gestalten. 29 Farbvarianten stehen zur Auswahl, 20 davon mit einem Dach in Kontrastfarbe. Dazu farbakzentuierte Highlights am Armaturenbrett ab der SPIRIT-Ausstattung: So wird der neue Kia Stonic zum stylischen und ganz persönlichen Begleiter.

Sportlicher Dauersieger

Ein weiteres Highlight von „The Choice of Germany“ ist der Kia Sportage. Unser sportlicher Crossover ist nicht nur ein echter Bestseller, sondern auch ein Champion: Schon zum dritten Mal konnten die Fahrzeuge der aktuellen und der früheren Baureihen des Typs Sportage die J.D. Power Kundenzufriedenheitsstudie* für sich entscheiden. In dieser Langzeit-Qualitätsstudie mit fast 14.000 Teilnehmern belegte er mit einer extrem geringen Mängelquote unter 68 Modellen und 24 Herstellern souverän den ersten Platz. Was das Schönste ist? Dieser kompromisslose Qualitätsanspruch bedeutet für Fahrer des Kia Sportage ungetrübten Fahrspaß!

Die Zukunft im Blick

„Auch wer sich für Antriebe der Zukunft interessiert, findet bei uns eine überdurchschnittlich breite Palette an interessanten Alternativen“, erklärt Carsten Gottschalk von Auto & Garten Gottschalk in Witzenhausen. „Besonders die zwei neuen Plug-in-Hybrid-Antriebe im neuen Kia Niro und dem neuen Kia Optima Sportswagon bieten das Beste aus zwei Welten. Kompromisslose Effizienz und Reichweite dank kombiniertem Verbrennungs- und Elektromotor machen es Ihnen leicht, mit gutem Gewissen unterwegs zu sein.

Neues aus der Komfortklasse

Und es gibt noch viel mehr zu entdecken: zum Beispiel den neuen Kia Stinger. Bei einer Probefahrt in dieser gelungenen Neuinterpretation eines Gran Turismo sind Glücksgefühle garantiert. Das atemberaubende Design, die gediegene Innenausstattung und sein kraftvoller Herzschlag begeistern alle wahren Automobil-Enthusiasten. Raum und Komfort in perfekter Kombination finden Sie im neuen Kia Sorento – dem größten SUV von Kia. Sein innovativ-elegantes Design und die hochwertige Innenraumgestaltung qualifizieren dieses Langstreckentalent als komfortablen Familienbegleiter. Erleben Sie unsere gesamte Modellpalette. Eine Probefahrt ist die beste Gelegenheit, die Kia Modelle kennenzulernen.

Mehr Informationen zu den Fahrzeugen, der Aktion oder um einen Probefahrttermin zu vereinbaren bei:

Auto und Garten Gottschalk e.K.

Unter den Weinbergen 2

37213 Witzenhausen

Tel. 0 55 42 - 50 71 80

www.kia-gottschalk-witzenhausen.de

*Der Kia Sportage erreichte in der J.D. Power 2017 Germany Vehicle Dependability Study (VDS) die beste Bewertung in dem Segment „Kompakt-SUV“. 13.956 Fahrzeughalter wurden im Rahmen der Studie zu Problemen, die sie mit ihrem ca. zwei Jahre alten Auto innerhalb der letzten zwölf Monate erlebt haben, befragt. Erhebung zwischen Februar und April 2017. Mehr Infos unter jdpower.com