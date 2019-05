Gradierwerk in Bad Sooden-Allendorf: Land fördert Restaurierung des Ostturms 

Das Gradierwerk, Wahrzeichen von Sooden und soeben erst mit einem Kostenaufwand von rund 1,7 Millionen Euro quasi runderneuert, erhält seinen letzten Schliff.

Aus dem Topf der Denkmalpflege fördert das Land Hessen die Restaurierung des Ostturms, bei den Instandsetzungsarbeiten aus Kosten- und anderen Gründen ausgespart, mit 75 000 Euro, die exakt die Hälfte der veranschlagten Gesamtkosten ausmachen und obendrein auch noch in der 1,7-Millionen-Summe unterzubringen sind.

Den entsprechenden Bewilligungsbescheid des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst überreichte am späten Donnerstagnachmittag die heimische CDU-Landtagsabgeordnete Lena Arnoldt an Bürgermeister Frank Hix. Im Beisein von Helmut Franke als Leiter des Stadtbauamtes sowie des Architekten und Gradierwerk-Experten Norbert Brill dankte der Rathauschef seiner Parteifreundin, die in Wiesbaden „mächtig Druck aufgebaut“ habe, um an die Fördermittel zu gelangen.

Für die weitaus kostspieligeren Unterhaltungsarbeiten zwischen Dezember 2017 und Oktober des vergangenen Jahres hatte die Landesregierung noch jeden Zuschuss verweigert. Anders diesmal, weil es sich bei der Restaurierung des Ostturms um eine grundhafte Sanierung handele.

Schon am Mittwoch hatten Beschäftigte des städtischen Baubetriebshofes damit begonnen, den alten und verkrusteten Schwarzdorn aus dem Turm zu entfernen, und waren offenbar so fix, dass sie diese Arbeiten früher als – wie geplant – in zwei Wochen erledigen können. Dann will Brill die Schäden an der Holzkonstruktion begutachten und alle nötigen Schritte einleiten.

Wie in den anderen Feldern des 120 Meter langen und zwölf Meter hohen Bauwerkes bereits geschehen, wird auch der Turm mit frischem Scharzdorn bestückt, über den die hochgardierte Sole rieselt, die aus dem Gradierwerk ein Freiluftinhalatorium macht, mit einem würzigen Kleinklima wie an der Nordseeküste.

Alle Arbeiten sollen spätestens bis zum 24. Juni abgeschlossen sein, weil dann die Werrataltherme wegen der jährlichen Reinigung für eine Woche geschlossen bleibt. Schon drei Wochen früher soll die Wiedereröffnung des Gradierwerks, längst wieder in Betrieb, im Rahmen des Brunnenfestes an Pfingsten offiziell gefeiert werden.