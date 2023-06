Graffiti am Bahnhof in Herleshausen: Pentagramm und Hakenkreuz gesprüht

Mit roter Farbe haben unbekannte Täter in der Fußgängerunterführung gesprüht. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unbekannte haben mit roter Farbe Graffiti in der Bahnhofstraße in Herleshausen und in der Fußgängerunterführung am Bahnhof gesprüht.

Herleshausen – Unter anderem ein Pentagramm und die Zahl 666 haben Unbekannte mit roter Farbe in der Fußgängerunterführung am Bahnhof in Herleshausen angebracht. Laut Polizei wurde in der Bahnhofstraße ein rotes Hakenkreuz auf den Gehweg gesprüht. Die Taten sollen sich zwischen Dienstag gegen 18:30 und Donnerstag um 6:25 Uhr ereignet haben. Der Schaden wird mit etwa 750 Euro angegeben. Hinweise: 0 56 51/9250 (esr)