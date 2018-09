100 Schüler machten bei Wa(h)lparty in Großalmerode Vorschläge für Veränderungen

Großalmerode. Frei zugängliches W-Lan sowie bessere Busverbindungen wünschen sich die Schüler in Großalmerode. Das wurde bei der Wa(h)lparty am Freitag im Freibad deutlich.

Wie schon die Wa(h)lparty in Witzenhausen vor drei Wochen, richtete sich auch die gestrige Veranstaltung an Schüler der Klassen acht bis zehn und wurde organisiert von der Partnerschaft für Demokratie sowie der Jugendförderung im Werra-Meißner-Kreis in Zusammenarbeit mit der Valentin-Traudt-Schule.

Klassische Politik auflockern und jugendgerecht aufbereiten ist das Ziel der Veranstaltungen. „Wir wollen möglichst viele Jugendliche ansprechen und ihr Interesse für das Thema wecken“, erklärt Katharina Franke von der Partnerschaft für Demokratie im Werra-Meißner-Kreis. Die sei gerade im Hinblick auf die Landtagswahl am 28. Oktober und der damit verbundenen Volksabstimmung zur Änderung der Hessischen Verfassung sowie der Juniorwahl, besonders wichtig.

100 Schüler kamen am Freitagmorgen ins Freibad, um zuerst die drei dort vorbereiteten Stationen beim Demokratieparcours zu durchlaufen und sich durch den Paragraphendschungel zum Thema Kinderrechte in der Verfassung zu kämpfen. Im Parcours ging es unter anderem um die geplanten Änderungen in der Hessischen Verfassung, das Thema Demokratie und Begriffe aus der Kommunalpolitik.

Die Schüler lernten, was sich hinter Fraktionen, Ausschüssen und Stadtverordnetenversammlungen verbirgt und bekamen die Möglichkeit, an einer Pinnwand Vorschläge für Veränderungen in ihrer Stadt zu hinterlassen. Mehrfach wurden dort Wünsche wie „mehr Bänke am Speckplatz“, „eine Rutsche im Schwimmbad“ und „mehr Feste und Einrichtungen für Jugendliche“ genannt.

Aber auch Wünsche nach vielfältigeren Möglichkeiten zu sportlichen Aktivitäten und einem kostenlosen Hessenticket für Schüler wurden laut. Die Jugendlichen erfuhren, dass am 27. September in Großalmerode das erste Jugendparlament gewählt wird und überlegten sich, wie sie sich selbst einsetzen und etwas für ihre Stadt und die Interessen der Jugend tun können.

Im zweiten Teil der Veranstaltung gab es eine Talkrunde. Zu dieser politischen Gesprächsrunde kamen neben Finn Thomsen , Bürgermeister von Großalmerode, und Witzenhausens Bürgermeister Daniel Herz Mitglieder verschiedener Parteien: Marcel Breitenstein (Grüne), Tim Zborschil (Linke), Andreas Börner (Junge Union), Hanna Schmuch (SPD) und Marius Möller (Wählergemeinschaft). Beim Talk dabei war außerdem Kosta Panou (Kreisschülersprecher). Moderiert wurde die Runde von Julius Kessler.