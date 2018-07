94-jährige Großalmeröderin von Unbekannten betrogen und bestohlen

Großalmerode. Zwei Unbekannte haben am Donnerstag von einer 94-jährigen Frau aus dem Großalmeröder Stadtteil Trubenhausen für eine Reparatur einen Wucherpreis kassiert und mit der gestohlenen EC-Karte 1000 Euro abgehoben.

Wie die Polizei berichtet, gaben sich die beiden Täter gegen 20.30 Uhr der Frau als Monteure aus und wollten das elektronische Garagentor reparieren. Die Frau willigte ein. Nach der angeblichen Reparatur stellten die beiden Männer eine Rechnung über 756,60 Euro aus, die Summe beglich die Seniorin in bar. Beim Verlassen der Wohnung entwendeten die Unbekannten zudem das Portemonnaie der 94-Jährigen mit EC-Karten, Personalausweis, Krankenversichertenkarte und Bargeld. Noch in derselben Nacht hoben die Diebe mit der gestohlenen Geldkarte 1000 Euro Bargeld vom Konto der Trubenhäuserin am Geldautomaten der Stadtsparkasse Gladbeck/Nordrhein-Westfalen ab.

Beide Täter sollen laut Beschreibung der Seniorin etwa 25 bis 30 Jahre alt und unauffällig gekleidet gewesen sein. Einen Mann beschreibt die Frau als südosteuropäischen Typ mit leichtem Akzent, dunkelblonden Haaren und weißer Hautfarbe mit braunem Teint. Der zweite Täter soll Deutscher gewesen sein, der hochdeutsch gesprochen habe, etwa 1,75 Meter groß und mittelblond.

Das Fahrzeug der beiden konnte die 94-Jährige nicht beschreiben.

Hinweise an die Polizeistation Hessisch Lichtenau, Telefon 05602-93930

