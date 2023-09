„Lilly“ Ehrengast in Uengsterode

Comedian „,Lilly“ alias Guido Klode sorgt als „Special Guest“ beim Schippelfest in Uengsterode für eine ausgelassene Stimmung im Publikum. © Isabell Füllgraf

Comedian trat auf zum 40-jährigen Bestehen des Schippelfests

Uengsterode – Das gab es bei den vergangenen Schippelfesten in Uengsterode nicht: Am Samstagabend trat ein „Special Guest“ auf. Grund war, dass die Freiwillige Feuerwehr des Großalmeröder Ortsteils diesmal das 40-jährige Bestehen des traditionellen Schippelfestes an der Grillhütte feierte.

Geboren wurde die Idee zum Schippelfest auf einer Kirmesnachfeier im Jahr 1982, berichtete Uwe Range, der die Entstehungsgeschichte der Feier kennt. Ein Jahr später fand das erste Fest statt, an dem auch schon das namensgebende Kartoffel-Gericht angeboten wurde. Die Schippeln wurden noch auf einem Holzkohlegrill zubereitet, später fanden selbst gebaute Schippel-Grills Verwendung.

In den Anfängen des Festes schlachteten die Organisatoren noch ein Schwein und sammelten die Kartoffeln von den örtlichen Bauern ein. Bald darauf wurde ein Planwagen als Verkaufswagen umgebaut, über dessen Tresen auch heute noch Schippeln, Pommes oder Bratwurst an die Kunden gereicht werden.

Begonnen wurde das Fest in diesem Jahr wie üblich am Nachmittag mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Armin Scheerschmidt hielt, und anschließendem Kaffee- und Kuchenbuffet. Danach unterhielt der Musikzug Großalmerode die Feiernden.

Höhepunkt des Abends war der Auftritt von „Lilly“ alias Guido Klode, die in Hausfrauenmontur und mit Lockenwicklern im Haar einen derben Witz nach dem anderen erzählte und bekannte Lieder humorvoll so umtextete, sodass das Publikum nicht mehr aus dem Lachen und Applaudieren herauskam.

Für die weitere musikalische Unterhaltung am Abend sorgte DJ Thomas Gibhardt mit der Schippel-Disko, wo schätzungsweise 700 Gäste allen Alters zu bekannten Party-Klassikern tanzten. (zfi)