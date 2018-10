Autofahrerin kommt auf nasser Straße ins Schleudern und verletzt sich schwer

Großalmerode. Eine 29-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf geriet am Dienstag auf nasser Fahrbahn in der Gemarkung Großalmerode ins Schleudern, prallte gegen die Leitplanke und verletzte sich schwer.

Laut Polizeibericht war die 29-Jährige stadtauswärts auf der Berliner Straße/B 451 in Richtung Witzenhausen unterwegs. In Höhe der Straße „Querenberg“ kam sie in einer Linkskurve im Bereich des Viaduktes nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder zurück auf die Straße geschleudert.

Die Frau hatte sich dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.