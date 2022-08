Ärger im Dorf: Kreis reißt Gebäude in Rommerode ab, Müll bleibt aber liegen

Von: Evelyn Paul

Teilen

Der Saal wurde abgerissen, der Bauschutt bleibt liegen: Ortsvorsteher Steffen Prauß (von links), Bürgermeister Finn Thomsen und Anwohner Herbert Schaumburg hoffen auf die Kaufinteressenten. © Evelyn Ludolph

Die Rommeröder ärgern sich, weil der Kreis ein Haus abgerissen, den Bauschutt jedoch liegen gelassen hat.

Rommerode – Statt auf einem einsturzgefährdeten Saal schaut Herbert Schaumburg nun auf einen großen Haufen Bauschutt, wenn er in seinem Garten ist. Der Rommeröder lebt direkt neben dem alten Gasthof in Rommerode, der bestimmt schon 20 Jahre leer steht, wie er schätzt.

Da der Zustand des Gebäudes Sicherheitsbedenken weckte, fand kürzlich eine Ortsbegehung statt, mit unter anderem einem Sachverständigen des Denkmalschutzes und Mitarbeitern des Kreisbauamtes wie Ortsvorsteher Steffen Prauß berichtet. Dabei zeigte sich, dass der Anbau des Gasthofes, indem sich der Saal befunden hat, erhebliche bautechnische und statische Mängel aufweist und abgerissen werden musste, wie Kreissprecherin Sylvia Weinert bestätigt. Das Hauptgebäude selbst bleibt bestehen, da es ein Kulturdenkmal ist und vom Denkmalschutz als erhaltenswert einstuft worden ist.

Ein Türsturz zur Straße hin zeigt das Baujahr 1769 für das Wohngebäude an. „Da ist man sich wohl aber nicht sicher, ob er nicht nachträglich eingezogen wurde“, berichtet Schaumburg. Der Anbau jedoch mit dem Saal sei circa aus den 20er Jahren gewesen. Herbert Schaumburg ist in dem Gebäude neben den alten Gasthof geboren worden und hat so die Geschichte des Gebäudes miterlebt. Viele Feste wurden dort gefeiert. „Es war ein schönes Haus“, erinnert er sich. Heute ist das Gebäude so nicht bewohnbar, wie Bürgermeister Finn Thomsen berichtet. Es muss einiges getan werden. Das beginnt schon außen. Zum Beispiel befinden sich auf dem Dach zwei Schornsteine. Schaumburg befürchtet, dass sich Teile lösen und auf seine Terrasse fallen könnten, wenn die Enkelkinder draußen sind. Der Kreis bestätigt, dass die Schornsteinköpfe beschädigt sind und die Gefahr besteht, dass sie auf das Nachbargrundstück fallen. In der 37. Kalenderwoche, so die Planung, sollen sie abgerissen werden. Zudem sollen schadhafte Dachflächen des Kulturdenkmals geschlossen und das Gebäude gesichert werden.

Denn der Statiker hat beim Wohnhaus Mängel festgestellt. So ist ein Deckenbalken abgängig. Die Dachhaut ist beschädigt, wodurch Regenwasser eintritt. Weiterhin gibt es mindestens zwei kaputte Fenster im Obergeschoss, die gegen Regen gesichert werden müssen. Auch muss die Holzverkleidung des straßenseitigen Giebeldreiecks ergänzt und befestigt werden.

In der Regel wird der Grundstückseigentümer verpflichtet, sein Gebäude zu sichern bis hin zum Abriss. Allerdings ist das Anwesen herrenlos, wie Weinert erklärt. Das Anwesen wird deswegen vom Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen verwaltet, sagt Thomsen. Wenn die Eigentümer der Sicherungspflicht nicht nachkommen oder nicht greifbar sind, ist die Bauaufsichtsbehörde dafür zuständig, Gefahren abzuwehren. Können die Eigentümer die Kosten auch als Ratenzahlung nicht erstatten, wird eine Grundschuld ins Grundbuch eingetragen, teilt Weinert mit Eine Beseitigung des Bauschuttes gehöre nicht mehr zur Gefahrenabwehr. „In der Praxis bedeutet dies bei dem Abbruch von Gebäuden, dass mit den eigentlichen Abbrucharbeiten die Gefahr beseitigt ist“, erklärt Pressesprecherin Weinert. Vor einem Abbruch findet eine Begehung statt, bei der schädliche Stoffe, wie wassergefährdente Flüssigkeiten, sichergestellt werden. Die Kosten für den Abbruch des Anbaues belaufen sich für den Kreis auf 11 500 Euro.

Auch die Stadt sei nicht für die Beseitigung des Bauschutts zuständig, sagt Bürgermeister Finn Thomsenund ergänzt: „Bauliche Angelegenheiten sind Sache des Kreises als Bauaufsicht.“ Die Stadt hat dafür gesorgt, dass der Bauschutt getrennt wird, da sonst alles als Sondermüll sehr teuer in der Entsorgung werden würde. Das wäre für Interessenten des Grundstückes abschreckend. Allein die Trennung des Abfalls hat die Stadt 1500 Euro gekostet. Für die Rommeröder gibt es einen Hoffnungsschimmer: „Für das Anwesen gibt es zwei Kaufinteressenten“, weiß Bürgermeister Thomsen. Vielleicht würden die dann den Bauschutt vom Grundstück entfernen lassen. (elu)