Breitbandausbau: Erstes Teilstück im Kreis ist jetzt in Rommerode am Netz

Rommerode. Friedrichsbrück, Hirschhagen und Rommerode haben jetzt schnelles Internet – die anderen Orte im Kreis folgen. Am Montag wurde der erste Kabelverzweiger in Rommerode in Betrieb genommen und damit das nordhessische Breitbandnetz in den Werra-Meißner-Kreis gebracht.

Mit zunächst 50 Megabit pro Sekunde können nun hier die Daten fließen, später sollen bis zu 100 Megabit möglich sein.

„Wir wollen Ende 2019 den Kreis komplett erschlossen haben“, betonte Landrat Stefan Reuß. Damit könne der ländliche Raum als Lebens-, Wohn- und Arbeitsstandort attraktiver gestaltet werden. Rund 570 Ortsteile wären dann mit 2200 Kilometern Glasfaserkabel vernetzt.

Etwa 140 Millionen Euro werden investiert, um die fünf an der Breitband Nordhessen GmbH beteiligten Landkreise Werra-Meißner, Schwalm-Eder, Kassel, Waldeck-Frankenberg und Hersfeld-Rotenburg ans schnelle Internet zu bringen. Rund 20 Millionen davon stammen aus europäischen Mitteln, die über das Land Hessen zur Verfügung gestellt werden, erklärte Dr. Michael Koch, Landrat von Hersfeld-Rotenburg und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Breitband Nordhessen. Schlussendlich werde das Netz den Bürgern gehören. Plan sei jetzt, möglichst schnell alle Schulen und Gewerbegebiete anzuschließen. In Nordhessen habe man den Bedarf an schnellem Internet früh erkannt, betonte Georg Matzner, Referatsleiter in hessischen Wirtschaftsministerium. „Bundesweit gibt es erst Ausschreibungen und Ihr seid schon am Freischalten. Es läuft hier“, betonte Matzner und stellte heraus, dass der Breitbandausbau ein Vorbild-Projekt in Europa sei.

Dank gelte an so einem Tag allen Projektbeteiligten, betonte Großalmerodes Bürgermeister Andreas Nickel. Zwischen den Partnern gebe es eine kurze und direkte Kommunikation, lobte er und erinnerte an die Anfänge des Projekts: „Wir wussten: Wenn wir es nicht machen, macht es keiner.“ Davon konnten auch die ehrenamtlichen Mandatsträger überzeugt werden, die für das Projekt stimmten. DasBreitband werte den Wohnstandort und unter anderem auch die dort stehenden Immobilien auf. „Das ist ein Wert für jeden Bürger, der das Internet nutzt, und für jeden Immobilienbesitzer.“

Als nächstes sollen die Großalmeröder Kernstadt und die Ortsteile Epterode, Trubenhausen und Weißenbach sowie der Bad Sooden-Allendorfer Ortsteil Dudenrode ans schnelle Netz gehen. Bis Ende des Jahres sollen die übrigen Großalmeröder Ortsteile sowie die Hessisch Lichtenauer Orte Velmeden, Walburg und Hausen folgen. Auch Meißner, Sontra und Herleshausen stehen auf der Liste.